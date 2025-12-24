Tρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του 22ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας συγκέντρωσαν και προσέφεραν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων.

Η παράδοση των τροφίμων έγινε στο χώρο του σχολείου από τους μαθητές, τη Διευθύντρια του σχολείου κα Πουρνάρα Δήμητρα, την υποδιευθύντρια κα Καράμπελα Ελένη και το διδακτικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης η κα Πουρνάρα επεσήμανε ότι: “ η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης στηρίζοντας οικογένειες που έχουν ανάγκη και παράλληλα καλλιεργώντας στους μαθητές μας αξίες όπως η ανθρωπιά και η κοινωνική ευαισθησία”.

Εκ μέρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο σχολείο παρευρέθηκε το στέλεχος της Δομής κα Ραχωβίτη Χαρούλα η οποία ενημέρωσε τους μαθητές για τον τρόπο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και τη διαδικασία που απαιτείται για να ενταχθεί κάποιος στη Δομή . Επιπλέον παρέλαβε τα προϊόντα και ευχαρίστησε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που για άλλη μια χρονιά στέκονται αρωγοί στο έργο της Δομής και δείχνουν την αλληλεγγύη τους στις ευάλωτες ομάδες της πόλης μας.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).