Tύρναβος: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπές – Αναζητούνται άλλοι τρεις

Συνελήφθη, χθες (29-12-2025) το απόγευμα σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος δύο ακόμη ανδρών και άγνωστου -μέχρι στιγμής- συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, τετελεσμένης και σε απόπειρα.

Απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και στη θέα των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή, ενώ παράλληλα, εντοπίστηκε άνδρας να εξέρχεται από αυλή παρακείμενης οικίας και ακινητοποιήθηκε.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι ενώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό την τέλεση κλοπών σε οικίες, χρησιμοποιώντας για τη μετάβασή τους το προαναφερόμενο όχημα.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, μετέβησαν σε τρεις αύλειους χώρους οικιών σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, ωστόσο στις δύο περιπτώσεις έγιναν αντιληπτοί και δεν ολοκλήρωσαν τις πράξεις τους, ενώ στην τρίτη περίπτωση ακινητοποιήθηκε ο ανωτέρω από τους αστυνομικούς.

Από την κατοχή του συλληφθέντος κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι οι τρεις ταυτοποιημένοι δράστες, απογευματινές ώρες της 24-12-2025 μετέβησαν σε περιοχή του Βόλου και αφού εισήλθαν σε οικία άνδρα, αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.