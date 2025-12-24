Tύρναβος: Ψηφίστηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα, τα Δημοτικά Τέλη και ο Προϋπολογισμός του 2026

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 καθώς και τα δημοτικά τέλη για το επόμενο έτος, ενώ στην ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Τυρνάβου για το 2026.

Την εισήγηση του Τεχνικού Προγράμματος έκανε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, παρουσιάζοντας παράλληλα έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της Δημοτικής Αρχής, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Αρβανίτη.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 ανέρχεται συνολικά σε 13,25 εκατ. ευρώ, με εκτελεστέα πίστωση για το 2026 περίπου 4,1 εκατ. ευρώ, και δίνει προτεραιότητα σε:

• υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης και δημόσιας υγείας,

• σχολεία και παιδικούς σταθμούς,

• οδοποιία, αντιπλημμυρικά και έργα ασφάλειας,

• πολιτισμό, αθλητισμό και κοινόχρηστους χώρους.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος:

«Δεν θα είμαστε ο εισπράκτορας του κράτους και δεν θα φορτώσουμε στις πλάτες των δημοτών τα σπασμένα μιας πολιτικής που μετρά τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Παλεύουμε να φέρουμε στο κέντρο τον άνθρωπο, τις υποδομές, τα σχολεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται, όπως ο εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού Τυρνάβου, τα έργα αποχέτευσης σε Δαμάσι και Αμπελώνα, οι αντικαταστάσεις αγωγών αμιάντου, τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και οι παρεμβάσεις σε σχολικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές.

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Αρβανίτης ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος, επισημαίνοντας ότι πάνω από το 1/3 των εκτελούμενων δαπανών κατευθύνεται άμεσα σε κοινωνικές ανάγκες, με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα των δημοτών.

Την εισήγηση του Προϋπολογισμού και των Δημοτικών Τελών για το 2026 πραγματοποίησε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διαμάντω Μπασμπά.

Όπως αναδείχθηκε, ο Δήμος Τυρνάβου καλείται να λειτουργήσει με κρατική χρηματοδότηση που καλύπτει μόλις το 63% των πραγματικών του αναγκών, ενώ:

• ο Δήμος συμπληρώνει με ίδιους πόρους τη μισθοδοσία,

• χρηματοδοτεί επιπλέον τα σχολεία για να λειτουργούν στοιχειωδώς,

• καλύπτει αυξημένο κόστος ενέργειας, πολιτικής προστασίας και φροντίδας αδέσποτων.

Παρά τις πιέσεις, η Δημοτική Αρχή δεν προχωρά σε γενικευμένες αυξήσεις δημοτικών τελών, προστατεύοντας τα λαϊκά νοικοκυριά, ενώ συνεχίζει να ενισχύει:

• σχολεία και κοινωνικές δομές,

• πολιτισμό και αθλητισμό,

• βασικές δημοτικές υποδομές σε πόλεις και χωριά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου, η οποία, παρά τοεκρηκτικό κόστος ενέργειας, συνεχίζει να παρέχει φθηνό και ποιοτικό νερό, χωρίς αύξηση τιμολογίων και χωρίς μετακύλιση του ενεργειακού κόστους στους δημότες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Δημοτική Αρχή υπογράμμισε ότι τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτελούν εργαλεία ανακούφισης αλλά και διεκδίκησης, σε σύγκρουση με την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της ανταποδοτικότητας και της εμπορευματοποίησης βασικών αγαθών.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος:

«Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά έχουμε ξεκάθαρη επιλογή: να κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο, ανθρώπινο και χρήσιμο για τους δημότες, επενδύοντας στις ανάγκες των πολλών και όχι στα συμφέροντα των λίγων».