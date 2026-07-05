Η Ραψάνη γιορτάζει το κρασί με ξενάγηση, γευσιγνωσία και πολιτιστικές δράσεις

Η Ραψάνη ετοιμάζεται να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον κόσμο του κρασιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Από τις 20:00, η κεντρική πλατεία του χωριού θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια οινική παράδοση της περιοχής.

Η βραδιά θα ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς από τις 18:30 έως τις 19:30 θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου και Αμπέλου Ραψάνης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία της αμπελουργίας, τις παραδόσεις που συνοδεύουν την παραγωγή του κρασιού και τη στενή σχέση της περιοχής με το αμπέλι μέσα στον χρόνο.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία, όπου θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία κρασιών από τα οινοποιεία της Ραψάνης. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες, θα συνομιλήσουν με οινοποιούς και παραγωγούς και θα γνωρίσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν τα κρασιά της περιοχής να ξεχωρίζουν.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης, με τη συμμετοχή των τοπικών οινοποιείων και αμπελουργών, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην προβολή της οινικής ταυτότητας του τόπου.

Μέσα από αυτή τη γιορτή του κρασιού, στόχος είναι να αναδειχθεί η μοναδικότητα του ραψανιώτικου αμπελώνα, προβάλλοντας την ποιότητα των τοπικών οίνων, την πολιτιστική κληρονομιά και τη φιλοξενία που χαρακτηρίζει τη Ραψάνη, στους πρόποδες του Ολύμπου.