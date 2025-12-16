To Θεσσαλικό θέατρο αποχαιρετά τον Αλβέρτο Εσκενάζυ

Το Θεσσαλικό Θέατρο με «βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον ηθοποιό Αλβέρτο Εσκενάζυ. Έναν άνθρωπο της τέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα με τη διαδρομή, την παρουσία και το ήθος του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον πολιτισμό και στο θέατρο. Η απώλειά του μας γεμίζει συγκίνηση.

Ο Αλβέρτος Εσκενάζυ συνεργάστηκε με το Θεσσαλικό Θέατρο το 1980, συμμετέχοντας στον θίασο της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» του Δημήτρη Κορομηλά, σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου, χορογραφία Κώστα Τσιάνου και σκηνικά–κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα.

Το 2005 σκηνοθέτησε, επίσης, στην Παιδική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη.

Η συμβολή του στο θέατρο και στον πολιτισμό παραμένει ουσιαστικό μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».