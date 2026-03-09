To Κέντρο Κοινότητας στο ΣΔΕ Λάρισας για την παραβατικότητα και τη δύναμη της εκπαίδευσης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές) της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας πραγματοποίησε επίσκεψη στο 1o ΣΔΕ Λάρισας στις 17 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το ζήτημα της παραβατικότητας των νέων ως σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο και της κοινωνικής επανένταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση νέων προοπτικών ζωής και στην αλλαγή τρόπου σκέψης.

Στη δράση συμμετείχαν η ψυχολόγος Μαρία Κεραμίδα, η κοινωνική λειτουργός Ανθή Διαμαντή και η φιλόλογος- εκπαιδεύτρια ενηλίκων Αναστασία Ζιούρκα, οι οποίες προσέγγισαν το θέμα μέσα από την επιστημονική και παιδαγωγική τους εμπειρία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία προσκεκλημένου, πρώην κρατούμενου, ο οποίος μοιράστηκε τη βιωματική του ιστορία. Μέσα από την προσωπική του αφήγηση ανέδειξε τους παράγοντες που τον οδήγησαν στην παραβατικότητα, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η εκπαίδευση στα ΣΔΕ Φυλακών στον μετασχηματισμό της στάσης ζωής του και στην επαναπροσέγγιση των προσωπικών και επαγγελματικών του στόχων.

Η δράση αυτή ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ως βασικών εργαλείων κοινωνικής ενδυνάμωσης και επανένταξης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση του Κέντρου Κοινότητας στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων και τα Παραρτήματά του (Παράρτημα ΡΟΜΑ, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Διεύθυνση: Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2414400723 – 2414400726

Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr