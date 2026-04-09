To Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας έφτασε τις 12.000 δείγματα ημερησίως στα σφάγια

Tις 12.000 ημερησίως έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα η εξέταση των δειγμάτων σάλιου στα αιγοπρόβατα ενόψει του Πάσχα, στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ανέλαβε ουσιαστικά τον έλεγχο για τις σφαγές σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας της Ε.Ε. για την ευλογιά.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες από πλευράς κτηνοτρόφων σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτεί αρνητικό δείγμα για τη μετακίνηση των αιγοπροβάτων για σφαγή, το Κτηνιατρικό Εργαστήριο δούλεψε σε εξαντλητικούς ρυθμούς 18 ωρών καθημερινά, εξυπηρετώντας όλες τις Περιφέρειες (Ηπείρου, Αν. Μακεδονίας/Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας) πλην της Κεντρικής Μακεδονίας που για τις ανάγκες του Πάσχα ελέγχθηκε από το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εργαστηρίου της Λάρισας.

Θυμίζουμε ότι το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εντάχθηκε στο δίκτυο εργαστηρίων για τη διάγνωση της ευλογιάς μετά το Πάσχα του 2025 και ουσιαστικά διαχειρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της επιτήρησης, λαμβάνοντας δείγματα από όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα από την εμφάνιση της νόσου της ευλογιάς (12/2024 – 7/4/2026) ελέγχθηκαν 360.000 δείγματα, εκ των οποίων τα 200.000 δείγματα αφορούσαν μόνο το 2026 (1/1/2026 – 7/4/2026).

Η αρχική δυναμική του ανερχόταν στη δυνατότητα ελέγχου περί των 5000 δειγμάτων την εβδομάδα και έφτασε να εξετάζει κατά μέγιστο 13.500 δείγματα την εβδομάδα. «Το Δεκέμβριο του 2025, εν μέσω εορτών, το Εργαστήριο έφτασε να επεξεργάζεται 18.000 δείγματα την εβδομάδα, νούμερο το οποίο θεωρήθηκε εξωπραγματικό. Τελικά φτάσαμε τους 12.000 ελέγχους δειγμάτων ημερησίως την προηγούμενη εβδομάδα με την υπεράνθρωπη προσπάθεια του προσωπικού για να καλύψουμε τις ανάγκες για σφαγές λόγω Πάσχα!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καθηγητής Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υπεύθυνος του Εργαστηρίου κ. Γιώργος Βαλιάκος.

Το έργο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας και τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας εξήρε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Μπαλούκας τονίζοντας ότι: «Αν το Εργαστήριο δεν δούλευε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ταχύτητα στον έλεγχο των δειγμάτων δεν θα μπορούσαν να διατεθούν προς σφαγή ενόψει Πάσχα ούτε τα περιορισμένα ζώα που επιβίωσαν της ευλογιάς. Καταφέρανε από την ώρα που γινόταν το αίτημα να έχουν αποτελέσματα έτοιμα μέσα σε μία με δύο το πολύ ημέρες. Αν δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα θα έμεναν χιλιάδες αρνιά άσφαχτα και θα ζούσαμε μια ακόμη τραγωδία, μια τεράστια ζημιά».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε την ικανοποίηση του για το έργο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας τονίζοντας ότι: «Η ομάδα του Εργαστηρίου υπερβάλλοντας εαυτόν κατόρθωσε να διαχειρίζεται 12.000 δείγματα ημερησίως για να καλύψει τις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου. Είναι το Εργαστήριο που ανέλαβε εξαρχής τον έλεγχο για τις σφαγές σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας της Ε.Ε. για την ευλογιά των Αιγοπροβάτων και που διαχειρίστηκε τον έλεγχο των σφαγών ενόψει Πάσχα για το 90% της ελληνικής επικράτειας».

Ο κ. Βαλιάκος σχολίασε περαιτέρω: «Από τη μία χαίρομαι που αναγνωρίζεται ο καθημερινός αγώνας που δίνουμε στο Εργαστήριο, από την άλλη θέλω να εκφράσω τη βαθιά λύπη μου και συμπαράστασή μου σε όλους τους παραγωγούς που έχουν χτυπηθεί από αυτή τη καταστροφή αλλά και στους συναδέλφους των Περιφερειών και του Υπουργείου που αντιμετωπίζουν ένα καθημερινό Γολγοθά. Για όλους αυτούς εν τέλει κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουμε…». Παράλληλα, ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την προσφορά του από την πρώτη στιγμή λέγοντας ότι: «Έκανε δυνατή τη λειτουργία του Εργαστηρίου, βοηθώντας να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις εμπόδιζαν την απευθείας παροχή όλων αυτών από το Υπουργείο διαθέτοντας εξοπλισμό, την απαιτούμενη ροή αναλωσίμων αλλά και τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού. Και για μένα αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του πώς πρέπει να συνεργάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με τη κεντρική διοίκηση με απώτερο στόχο το κοινό συμφέρον».