To μέλλον των κοινωνικών δομών στο δημοτικό συμβούλιο Λάρισας από τη “Συμπαράταξη”

Tην άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για το μέλλον των κοινωνικών δομών ζητά με επιστολή της προς την πρόεδρο του Σώματος Γαρυφαλλιά Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου η δημοτική ομάδα της “Συμπαράταξης Λαρισαίων”.

Αναλυτικά, η επιστολή:

“Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 6δ του Κανονισμού, με θέμα το μέλλον των κοινωνικών δομών των Δήμων (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και των εργαζομένων τους, καθώς οι εξελίξεις στον χώρο των κοινωνικών δομών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και άτομα με αναπηρία, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο.

Σύμφωνα με όσα τίθενται και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, από την Κυβέρνησηδρομολογούνται αλλαγές που εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων και οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού πυλώνα της Τ.Α. και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία πανελλαδικού «μητρώου» εργαζομένων των κοινωνικών δομών των Δήμων (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) μέσω της ΕΕΤΑΑ, με περιορισμένη χρονική ισχύ και καθιερώνεται καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου (8μηνων ή 11μηνων), ακόμη και μερικής απασχόλησης. Η μισθοδοσία και η λειτουργία των δομών συνδέονται αποκλειστικά με το σύστημα των voucher και τον αριθμό των ωφελούμενων.

Οι κατευθύνσεις αυτές οδηγούν σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύουν τη λογική της ανταποδοτικότητας και της «αγοράς» στην κοινωνική πρόνοια, ανακυκλώνουν την ανεργία και ακυρώνουν στην πράξη την ανάγκη για μόνιμο και σταθερό προσωπικό.

Το ζήτημα αναδείχθηκε με ένταση και σε πρόσφατη μαζική σύσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, με τη συμμετοχή δημάρχων, αιρετών και πλήθους εργαζομένων από την Π.Ε. Λάρισας. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων ήταν η βαθιά ανησυχία για το μέλλον των δομών, αλλά και η αποφασιστικότητα για αγωνιστική απάντηση. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι πρόκειται για δομές που καλύπτουν πάγιες κοινωνικές ανάγκες, αλλά λειτουργούν επί χρόνια με όρους προσωρινότητας και επισφάλειας, με εργαζόμενους που παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας ακόμη και για δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των εργαζομένων προχωρά σε απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Απριλίου, διεκδικώντας:

Να μην υπάρξει καμία απόλυση και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας.

Να μπει τέλος στο καθεστώς ομηρίας και να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Πλήρη κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών, χωρίς εξάρτηση από voucher.

Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών προς τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η υπεράσπιση των κοινωνικών δομών δεν είναι ζήτημα απλής διαχείρισης. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής. Ο Δήμος οφείλει να πάρει σαφή θέση.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται:

Να πραγματοποιηθεί αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις, με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Να εκδοθεί ψήφισμα υπέρ της διασφάλισης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των δομών.

Να εκφραστεί η έμπρακτη στήριξη του Δήμου στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Να αναληφθούν πρωτοβουλίες συντονισμού με άλλους Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με αντικείμενο το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Δήμαρχο Λαρισαίων που είναι και μέλος του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπαράταξης Λαρισαίων

Δημήτρης Δεληγιάννης

Αθανάσιος Αδαμόπουλος

Ιωάννης Αλεξούλης

Αγορίτσα Απρίλη

Κοσμάς Γιαννακόπουλος

Κωνσταντίνος Διαμάντος

Γεώργιος Ζαούτσος

Iωάννα Καραβάνα

Δημήτριος Μαβίδης

Νικολέττα Μπασδέκη

Παναγιώτης Νταής

Γεώργιος Σούλτης

Μιχάλης Τολίκας

Άννυ Ψάρρα”