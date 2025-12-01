To ΠΟΚΕΛ στα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας στο Συκούριο

Εγκαινιάστηκε έκθεση φωτογραφίας στο Συκούριο με τίτλο: «Το Συκούριο μέσα στα χρόνια: Άνθρωποι και τοπία», με εκθέτες τους φωτογράφους Τηλέμαχο Γκάνιαρη, Μένια Γκάνιαρη και Μαρίτσα Τσούμαρη-Γκάνιαρη από το «Φωτο-REX» και οικοδεσπότη τον Άγγελο Γκουντέλα, στο «The Old Stone House».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων νομού Λάρισας, Νίκος Πουτσιάκας και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Ένα ταξίδι στο χρόνο, από το πρώτο «κλικ» του Τηλέμαχου Tσούμαρη στην Τασκένδη το 1950 ως τις μέρες μας, άπειρα ασπρόμαυρα και έγχρωμα στιγμιότυπα ζωής απαθανατίστηκαν από τον ίδιο, τα παιδιά και τα εγγόνια του, που πήραν και τη σκυτάλη. Τα χρόνια πέρασαν, ο Τηλέμαχος επαναπατρίστηκε το 1965 και άρχισε να δραστηριοποιείται στο Συκούριο ως πλανόδιος φωτογράφος.

Το 1977 πραγματοποίησε το μεγάλο του όνειρο: άνοιξε φωτογραφείο και με βοηθό για δυο χρόνια τη μεγάλη του κόρη Παναγιώτα απαθανάτισε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής του Συκουρίου και της ευρύτερης περιοχής. Αργότερα, τη θέση της πήρε η μικρότερη κόρη του, Μαρίτσα, που εν τω μεταξύ είχε αγαπήσει την τέχνη της φωτογραφίας κι αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά, μαθαίνοντας τα μυστικά της από τον πατέρα της και αναλαμβάνοντας το φωτογραφείο. Το 1982 η Μαρίτσα παντρεύτηκε τον Ζαχαρία Γκάνιαρη, ο οποίος επίσης ενσωματώθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα και στις βιντεοσκοπήσεις.