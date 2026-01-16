Λάρισα

To Σάββατο ο μαθηματικός διαγωνισμός “Ευκλείδης” στη Λάρισα

Αύριο Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί ο μαθηματικός διαγωνισμός «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», από 09:00π.μ. έως 12:00π.μ. στο σχολικό συγκρότημα του 15ου Γυμνασίου και 14ου Λυκείου Λάρισας (Χασιώτη, Νέα Πολιτεία).

Στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θα λάβουν μέρος οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ».

Οι μαθητές παρακαλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο έως τις 08:30 π.μ., έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» είναι οι:

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΓΡΑΦΙΩΤΗΛΙΝΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΑΡΣΑΜΗΣΟΡΕΣΤΗΣΓΥΜNΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΙΤΣΑΡΑΣΒΙΚΤΩΡΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΑΡΑΣΒΑΣΙΛΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΕΒΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΟΥΔΑΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΟΥΝΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΡΟΔΙΑΝΗ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΕΡΜΕΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΕΡΠΑΝΗΣΣΩΤΗΡΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΞΑΡΧΟΣΓΙΩΡΓΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΙΩΑΝΝΟΥΛΑΜΠΡΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΕΛΕΝΗΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΒΑΣΙΛΗΣΓΥΜNΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΜΑΡΙΑΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΚΥΡΙΤΣΗΕΥΔΟΞΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΨΟΥΡΗΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΔΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΟΤΖΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΥΤΖΟΡΤΖΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΩΣΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΩΤΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΙΤΣΑΟΥΙΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΙΑΚΟΣΗΛΙΑΣ4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΙΑΛΙΟΣΑΛΚΙΝΟΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣΙΑΣΟΝΑΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΕΒΙΤΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΟΤΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΟΤΣΙΟΥΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΑΡΑΣΓΙΩΡΓΟΣ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΕΣΙΟΥΡΗΣΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΙΑΚΑΣΤΕΦΑΝΙΑ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΟΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΤΑΦΟΥΛΗΗΛΕΚΤΡΑΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΛΑΜΙΔΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΙΩΑΝΝΑ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΤΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΛΗΣΙΩΤΗΕΥΤΥΧΙΑ10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣΡΑΦΑΗΛΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΑΦΕΝΔΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΑΊΤΟΓΛΟΥΜΙΧΑΗΛ8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΑΡΑΦΗΣΙΛΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΙΑΦΑΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΙΩΠΗΝΕΚΤΑΡΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥΑΓΓΕΛΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΘΕΑΝΩΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΑΥΛΑΡΙΔΗΔΗΜΗΤΡΑ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΟΠΟΥΖΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΣΕΡΩΝΗΣΣΠΥΡΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΣΙΤΣΙΦΛΗΜΥΡΣΙΝΗΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΗΣΤΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΥΣΙΚΟΣΓΙΩΡΓΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΑ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΛΕΞΙΟΥΦΩΤΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΝΥΦΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΣΕΝΗΣΤΕΦΑΝΙΑ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣΘΑΝΑΣΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΕΛΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΗΜΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΥΡΕΖΟΓΛΟΥΣΤΕΛΙΟΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΠΙΤΡΟΠΟΥΑΡΙΣΤΗΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΖΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΖΩΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΖΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΠΕΤΑΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΕΤΣΟΥΒΑΡΒΑΡΑ15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΨΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΡΙΚΗΜΑΡΙΝΑ8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΣΤΕΛΙΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΑΖΑΡΙΔΗΕΛΕΝΗ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΑΠΠΑΣΟΡΕΣΤΗΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΕΒΕΝΤΗΕΥΔΟΞΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΙΛΕΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΓΓΑΣΚΛΕΑΝΘΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΚΑΓΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΛΕΜΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΝΙΚΑΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΝΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΝΙΚΑΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΝΤΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΙΖΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΟΥΝΤΖΙΑΣΜΑΞΙΜΟΣΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΟΥΝΤΖΙΑΣΜΑΞΙΜΟΣΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΑΣΔΕΚΗΣΦΩΤΗΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΟΥΣΑΤΙΜΙΡΣΑ12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΤΙΝΑΚΑΛΥΨΩΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΛΛΑΣΣΠΥΡΟΣ6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΛΕΞΙΟΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΕΛΕΝΗΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΒΑΣΙΛΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΡΑΣΑΝΤΩΝΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΡΑΠΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΑΜΑΡΑΣΤΑΚΗΣΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΙΑΜΕΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΟΦΟΓΛΗΖΩΗ4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΑΥΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΖΗΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΣΕΛΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΩΛΙΑΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣΑΝΔΡΕΑΣ4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΗΣΤΙΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΨΑΘΑΣΘΩΜΑΣ1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΑΛΜΠΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΑΝΔΡΕΟΥΧΡΗΣΤΟΣ3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΛΑΧΑΒΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΙΑΝΝΑΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΙΩΤΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΑΡΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΟΛΤΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΟΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΕΡΒΕΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣ4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΟΚΟΥΖΩΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΚΑΕΣΓΙΑΝΝΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΑΝΑΞΑΣΜΙΧΑΗΛ-ΆΓΓΕΛΟΣΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΑΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΟΣΜΑΣΑΔΑΜΟΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΡΟΝΤΗΡΗΣΜΑΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΕΟΝΤΑΡΗΒΙΚΤΩΡΙΑ10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΙΑΚΟΥΙΩΑΝΝΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΙΟΥΠΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΛΛΙΑΡΑΣΓΙΩΡΓΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥΆΝΝΑ12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΡΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΙΧΟΥΟΛΓΑΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΠΑΚΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΠΙΡΔΑΣΘΩΜΑΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΝΤΕΛΙΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΕΡΣΗΣΖΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΑΡΙΟΣ4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΖΕΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΦΑΣΟΥΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΑΒΒΙΝΑΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΑΓΑΘΗ3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΡΑΦΑΗΛ2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΑΝΔΡΕΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΝΙΚΗΤΑΣ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΛΥΒΑΒΑΣΙΛΙΚΗ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΠΕΤΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΑΜΑΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΕΟΝΤΑΡΗΜΑΡΙΑ10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΕΩΝΙΔΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΡΑΤΣΩΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΡΙΦΤΙΝΙΚΟΛΕΤΑ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΑΝΑΣΟΦΙΑ11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΨΑΘΑΣΓΙΑΝΝΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΥΖΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥΓΕΡΑΣΑΚΗΣΖΗΣΗΣ5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΕΩΡΓΙΛΑΣΦΙΛΙΠΠΟΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΛΙΑΟΣΑΣΤΕΡΙΟΣ4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΟΥΤΝΟΥΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΟΥΤΝΟΥΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΟΥΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΕΜΙΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΡΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΙΓΕΡΑΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΟΥΤΣΑΣΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΦΡΑΙΜΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

