To Σάββατο ο μαθηματικός διαγωνισμός “Ευκλείδης” στη Λάρισα

Αύριο Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί ο μαθηματικός διαγωνισμός «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», από 09:00π.μ. έως 12:00π.μ. στο σχολικό συγκρότημα του 15ου Γυμνασίου και 14ου Λυκείου Λάρισας (Χασιώτη, Νέα Πολιτεία).
Στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θα λάβουν μέρος οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ».
Οι μαθητές παρακαλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο έως τις 08:30 π.μ., έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» είναι οι:
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
|ΛΙΝΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΓΥΜNΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΙΤΣΑΡΑΣ
|ΒΙΚΤΩΡ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΚΑΡΑΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΚΕΒΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΚΟΥΔΑΛΑΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΟΥΝΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗ
|ΡΟΔΙΑΝΗ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΑΣΚΑΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΕΡΜΕΤΖΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΕΡΠΑΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΕΞΑΡΧΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΓΥΜNΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΑΚΥΡΙΤΣΗ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΨΟΥΡΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΔΙΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΟΤΖΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΥ
|ΤΖΟΡΤΖΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΩΣΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΩΤΣΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΙ
|ΤΣΑΟΥΙ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΙΑΚΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΙΑΛΙΟΣ
|ΑΛΚΙΝΟΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΥΚΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ
|ΙΑΣΟΝΑΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΒΙΤΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΟΤΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΟΤΣΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΑΡΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΕΣΙΟΥΡΗΣ
|ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΝΙΑΚΑ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΝΟΛΑΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΝΤΑΦΟΥΛΗ
|ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΛΑΜΙΔΑ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΤΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΛΗΣΙΩΤΗ
|ΕΥΤΥΧΙΑ
|10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
|ΑΦΕΝΔΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΑΊΤΟΓΛΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΑΡΑΦΗ
|ΣΙΛΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΙΑΦΑΚΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΙΩΠΗ
|ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
|ΘΕΑΝΩ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΑΥΛΑΡΙΔΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΟΠΟΥΖΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΣΕΡΩΝΗΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ
|ΜΥΡΣΙΝΗ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΥΣΙΚΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΦΩΤΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΑΡΣΕΝΗ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΕΛΛΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΗΜΟΥΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΔΥΡΕΖΟΓΛΟΥ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
|ΑΡΙΣΤΗ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΖΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΖΩΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΖΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΡΕΤΣΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΑΨΑΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΟΥΒΕΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΡΙΚΗ
|ΜΑΡΙΝΑ
|8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΑΖΑΡΙΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΑΠΠΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΕΒΕΝΤΗ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΛΙΛΕΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΓΓΑΣ
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΚΑΓΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΛΕΜΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΝΙΚΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΝΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΝΙΚΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΝΤΕΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΙΖΙΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ
|ΜΑΞΙΜΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΟΥΝΤΖΙΑΣ
|ΜΑΞΙΜΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ
|ΦΩΤΗΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΜΠΟΥΣΑΤΙ
|ΜΙΡΣΑ
|12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΝΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΝΤΙΝΑ
|ΚΑΛΥΨΩ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΛΛΑΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΠΡΑΣ
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΡΑΠΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΑΜΑΡΑΣ
|ΤΑΚΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΙΑΜΕΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΟΦΟΓΛΗ
|ΖΩΗ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΖΗΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΤΣΕΛΙΟΥ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΦΩΛΙΑ
|ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΗ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
|Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΨΑΘΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΑΛΜΠΑΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΑΝΔΡΕΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΒΛΑΧΑΒΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΙΩΤΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΑΡΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΟΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΔΕΡΒΕΝΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΔΟΚΟΥ
|ΖΩΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΚΑΕΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΡΑΝΑΞΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ-ΆΓΓΕΛΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΡΑΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΑΔΑΜΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ
|ΜΑΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΕΟΝΤΑΡΗ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΙΑΚΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΙΟΥΠΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ
|ΆΝΝΑ
|12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΑΡΚΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΙΧΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΠΑΚΑΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΜΠΙΡΔΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΠΕΡΣΗΣ
|ΖΙΑΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΑΡΙΟΣ
|4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΖΕΚΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ
|ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ
|12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΦΑΣΟΥΛΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΑΒΒΙΝΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ
|ΑΓΑΘΗ
|3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΑΝΔΡΕΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΛΥΒΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΑΜΑΡΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΕΟΝΤΑΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΡΑΤΣΩ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΠΡΙΦΤΙ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΣΑΝΑ
|ΣΟΦΙΑ
|11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΨΑΘΑΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΒΟΥΖΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ
|ΖΗΣΗΣ
|5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΛΙΑΟΣ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΟΥΤΝΟΥΔΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΚΟΥΤΝΟΥΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΓΟΥΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΔΕΜΙΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΚΑΡΡΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΣΙΓΕΡΑ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
|Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ