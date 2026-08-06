To φωνητικό σύνολο “Labatere” στη Ραψάνη

Οι Αυγουστιάτικες δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας – «Ξενώνας Ραψάνης», σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με μια ξεχωριστή συναυλία του φωνητικού συνόλου «LABATERRE» υπό τη μουσική διεύθυνση της Ναταλίας Λαμπαδάκη.

Η συναυλία θα περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και θα λάβει χώρα την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 21:00, στο μουσείο Οίνου και Αμπέλου Ραψάνης.

Το φωνητικό σύνολο «LABATERRE»αποτελείται από ανθρώπους με κοινό σημείο αναφοράς το εργαστήριο πολυφωνικού τραγουδιού της Ναταλίας Λαμπαδάκη.

Μετά από οκτώ χρόνια διεξαγωγής των εργαστηρίων, το εγχείρημα έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα που κάθε χρόνο διανθίζεται, τόσο ως προς το ρεπερτόριο, όσο και ως προς τα μέλη της που όλο και πληθαίνουν.