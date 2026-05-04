To 2ο Φεστιβάλ “Γεύσεις του Κόσμου” μπροστά στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν κάτοικοι και επισκέπτες της Λάρισας, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ «Γεύσεις του Κόσμου», που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται την Τετάρτη, 6 Μαΐου, από τις 7 το απόγευμα, μπροστά στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, με την υποστήριξη του Συλλόγου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Λάρισας (Δ.ΥΠ.Α.), ενώ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης πολιτισμών μέσα από τη γαστρονομία.

Παραδοσιακά πιάτα από τρίτες χώρες του κόσμου, εμπνευσμένα από διαφορετικές κουζίνες και πολιτισμούς, θα ετοιμαστούν με μεράκι από τους μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. προσφέροντας στους επισκέπτες ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο αρώματα, χρώματα και ιστορίες.

Τι θα απολαύσετε:

· Αυθεντικές γεύσεις από διεθνείς κουζίνες.

· Παραδοσιακές συνταγές με ποιοτικά και φρέσκα υλικά.

· Δημιουργίες από τους μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα μαγειρέψουν με επαγγελματισμό και αγάπη για τη γαστρονομία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της πολυπολιτισμικότητας και της αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την ποικιλομορφία των πολιτισμών και τις γεύσεις που μας ενώνουν!

Διοργάνωση: Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Λαρισαίων Ημερομηνία: 6 Μαΐου 2026

Ώρα: 19:00 Τόπος: Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (Παράρτημα ΚΕΜ), στη διεύθυνση Ηπείρου 96-98, και στα τηλέφωνα: 2414 400701, 2414 400717, 2414 400721.