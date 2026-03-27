To Eπιμελητήριο Λάρισας συμμετείχε σε διεθνή έκθεση στη Βαρκελώνη

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Βαρκελώνη (23-26/3/2026,) στους χώρους του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου Fira Gran Vía, η Δ.Ε. Alimentaria 2026, η σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Ισπανία και μεταξύ των σημαντικότερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη φετινή έκθεση, η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία και φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας, τιμώμενη χώρα ήταν η Πολωνία και ο Φορέας μας, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, είχε παρουσία και συμμετοχή με τρεις επιχειρήσεις μέλη του.

Οι 3.300 περίπου επιχειρήσεις που συμμετείχαν ως εκθέτες, προερχόμενες από 70 χώρες, κάλυψαν συνολική επιφάνεια πλησίον των 100.000 τ.μ, αναδεικνύοντας στα διακριτά κλαδικά υποτμήματά της (Grocery Foods, InterCarn, InterLact, ExpoConser, Restaurama, Snacks Biscuits & Confectionery, Fine Foods, Organic Foods) τη σημασία της εστίασης και όλης της αλυσίδας τροφίμων για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα διατροφικά προϊόντα (λαχανικά, κρέατα, προϊόντα αρτοποιίας, ποτά και χυμούς, τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, καφέδες, γαλακτοκομικά προϊόντα, επιδόρπια, υγιεινά τρόφιμα) καθώς και τον συναφή μηχανολογικό εξοπλισμό.

Πέραν των διατροφικών προϊόντων, συμμετείχαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων-ποτών καθώς και στο χώρο της εστίασης, όπου σημειώθηκαν συμμετοχές ακόμη και για τη διακόσμηση εστιατορίων και καφέ-μπαρ.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι περίπου 110.000 επισκέπτες (25% διεθνείς), όπως υπολογίζονται σύμφωνα με εκτιμήσεις των διοργανωτών και στοιχεία του κλαδικού Τύπου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες του τομέα των τροφίμων και της εστίασης. Επιπροσθέτως, στη διάρκεια του τετραημέρου πραγματοποιήθηκε πλήθος ομιλιών και παρουσιάσεων για τις τάσεις και προκλήσεις του κλάδου, με συνολικά 383 ειδικούς (κυρίως εμπειρογνώμονες και σεφ) να παρουσιάζουν και να συζητούν εν λόγω θέματα καθώς και ζητήματα της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελούν προκλήσεις για την ανάπτυξη του τομέα.

Σημειώνεται ότι στην φετινή έκδοση καταγράφηκε αύξηση κατά 30% των συμμετοχών εκθετών από το εξωτερικό, ενώ επίσης καταγράφηκαν 2.700 hosted buyers, εκ των οποίων 1.500 προερχόμενοι από το εξωτερικό.

Η Ελλάδα συμμετείχε, για μία ακόμη φορά, στην Alimentaria με σημαντικότατο και ιδιαίτερα ενισχυμένο φέτος αριθμό εκθετών, με εθνικό περίπτερο και με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση προϊόντων υγιεινής διατροφής. Ως χώρα είχαμε συμμετοχή των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Θεσσαλίας και Επιμελητηρίου Λάρισας, ανεξάρτητες συμμετοχές εντός και εκτός πλαισίου εθνικής συμμετοχής, καθώς και συμμετοχές υπό την «ομπρέλα» του διακεκριμένου εισαγωγικού Οίκου ελληνικών τροφίμων και ποτών Olímpo Gourmet που εδρεύει στη Βαρκελώνη και εφοδιάζει με ελληνικά προϊόντα ολόκληρη την ισπανική επικράτεια.

Συνολικά συμμετείχαν 34 ελληνικές εταιρείες, εκ των οποίων οι τρεις λαρισαϊκές, και δη οι κάτωθι:

ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΒΑΚ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ-ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Την έκθεση επισκέφθηκε στις 23-3-2026 ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, κ. Παντελής Γκάσιος, ο οποίος πέρασε από τα λαρισαϊκά και ελληνικά περίπτερα, συνομίλησε με τους εκθέτες και γνώρισε από κοντά τα προϊόντα μας.