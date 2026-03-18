To Kοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας συγκεντρώνει τρόφιμα ενόψει Πάσχα

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων προχωρά στη συγκέντρωση τροφίμων ενόψει του Πάσχα, με στόχο να εξυπηρετήσει τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Καλούνται για άλλη μία φορά οι πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να συνδράμουν στο έργο της Δομής, προσφέροντας τρόφιμα και προϊόντα μακράς διάρκειας, όπως ελαιόλαδο (1 lt), ζάχαρη, αλεύρι, μακαρόνια, τοματοχυμό, γάλα εβαπορέ, γλυκίσματα, κρέας και άλλα είδη για να ενισχυθεί το πακέτο των δικαιούχων, το οποίο θα διανεμηθεί στις 6, 7 και 8 Απριλίου.

Η συγκέντρωση αυτών των προϊόντων συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των Άγιων Ημερών του Πάσχα, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει χωρίς τα απαραίτητα αγαθά για το γιορτινό τραπέζι.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Η συγκέντρωση των προϊόντων γίνεται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9-11 (εντός της στοάς), ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2410 255876 τις πρωινές ώρες.