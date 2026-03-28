Wander Mamas στο Fashion City Outlet: Δημιουργική πασχαλινή συνάντηση για μαμάδες και παιδιά

Το Fashion City Outlet, σε συνεργασία με την κοινότητα Wander Mamas, διοργανώνει ένα δημιουργικό εργαστήριο ζωγραφικής και στολισμού πασχαλινής λαμπάδας, προσκαλώντας μαμάδες και παιδιά σε μια όμορφη, χαλαρή εμπειρία ενόψει του Πάσχα.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 18:00, στο Εργαστήρι του Fashion City Outlet, τον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Food Court, θα πραγματοποιηθεί το ανοιχτό και δωρεάν workshop, δίνοντας τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να αφιερώσουν χρόνο στη δημιουργία και την προσωπική έκφραση.

Η δράση απευθύνεται σε μαμάδες, είτε μόνες τους είτε μαζί με τα παιδιά τους, προσφέροντας έναν δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν τη δική τους πασχαλινή λαμπάδα και, εφόσον το επιθυμούν, να τη στολίσουν, δημιουργώντας ένα μοναδικό και προσωπικό αποτέλεσμα.

Όλα τα υλικά, καθώς και οι λαμπάδες, θα διατίθενται δωρεάν, ενώ το εργαστήριο υλοποιείται με την υποστήριξη του TE KERO SCENT, προσφέροντας έμπνευση και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της δημιουργίας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο σχεδιασμένο για δημιουργικές δράσεις και οικογενειακές στιγμές, το Fashion City Outlet συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά την τοπική κοινότητα.

Μια όμορφη πασχαλινή στιγμή δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Info:

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr