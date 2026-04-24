Wander Mamas στο Fashion City Outlet: «Είμαστε ακόμα ζευγάρι… ή μόνο γονείς;»

Μια ανοιχτή συζήτηση για τη σχέση μετά το παιδί

Το Fashion City Outlet, σε συνεργασία με την κοινότητα Wander Mamas, φιλοξενεί μια ακόμη ουσιαστική συνάντηση αφιερωμένη στη σύγχρονη οικογένεια και τη δυναμική της σχέσης μετά τον ερχομό ενός παιδιού.

Την Τρίτη 28 Απριλίου στις 19:00, στο Εργαστήρι του Fashion City Outlet, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τίτλο «Είμαστε ακόμα ζευγάρι… ή μόνο γονείς;», με τη συμμετοχή της ψυχολόγου – παιδοψυχολόγου MSc Ασπασίας Τσολάκη.

Η καθημερινότητα της γονεϊκότητας φέρνει αλλαγές που συχνά μετακινούν τη σχέση του ζευγαριού σε δεύτερο πλάνο. Οι ρυθμοί αυξάνονται, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και, χωρίς να το καταλάβει κανείς, ο χρόνος και η σύνδεση μεταξύ των δύο συντρόφων περιορίζονται.

Στη συνάντηση αυτή, μαμάδες και μπαμπάδες θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση μετά το παιδί — χωρίς κατηγορίες και χωρίς «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. Η συζήτηση εστιάζει στο πώς ένα ζευγάρι μπορεί να ξαναβρεί τη σύνδεσή του, να ενισχύσει την επικοινωνία του και να διατηρήσει τη σχέση του ζωντανή μέσα στην καθημερινότητα.

Δεν απαιτείται να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα — αρκεί η ανάγκη για σύνδεση, κατανόηση και ουσιαστική επαφή.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr