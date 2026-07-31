Wander Mamas x Fashion City Outlet: Η μουσικοκινητική συνεχίζεται με ακόμη μία ξεχωριστή συνάντηση

Η πρώτη καλοκαιρινή δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία – τελευταίο ραντεβού στις 4 Αυγούστου

Με χαμόγελα, μουσική και όμορφες στιγμές σύνδεσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου η πρώτη καλοκαιρινή συνάντηση μουσικοκινητικής των Wander Mamas στο Fashion City Outlet, χαρίζοντας σε βρέφη και γονείς μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία.

Μέσα από τραγούδια, μουσικά όργανα, παιχνίδι και δημιουργική κίνηση, τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της μουσικής, ενώ οι γονείς μοιράστηκαν πολύτιμες στιγμές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τα παιδιά τους, υπό την καθοδήγηση της μουσικοπαιδαγωγού Ιωάννας Καραπάνου.

Το καλοκαιρινό ταξίδι συνεχίζεται στο Fashion City Outlet

Οι Wander Mamas ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 19:30, στο Fashion City Outlet, για τη δεύτερη και τελευταία καλοκαιρινή συνάντηση μουσικοκινητικής.

Βρέφη από 6 μηνών και οι γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν σε μία ακόμη εμπειρία γεμάτη μουσική, ρυθμό, παιχνίδι, κίνηση και δημιουργική έκφραση, σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον δεσμό γονέα και παιδιού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέσω δήλωσης συμμετοχής στη σελίδα των Wander Mamas στο Instagram.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη μάθηση και τη σύνδεση γονιών και παιδιών.

Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού γίνονται ακόμη πιο ξεχωριστές όταν τις μοιραζόμαστε μαζί — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr