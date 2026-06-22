Wander Mamas x Fashion City Outlet: Το “28 Days Mommy Challenge” συνεχίζεται δυναμικά

Με επιτυχία οι δύο πρώτες συναντήσεις – νέο open-air Pilates session στις 23 Ιουνίου

Με ιδιαίτερη συμμετοχή και θερμή ανταπόκριση από τις μαμάδες της πόλης συνεχίζεται το “28 Days Mommy Challenge”, η πρωτοβουλία των Wander Mamas και του Fashion City Outlet που έχει ως στόχο την κίνηση, την ευεξία και τη δημιουργία μιας δυνατής κοινότητας μαμάδων.

Το challenge ξεκίνησε την Τρίτη 9 Ιουνίου, με ένα open-air Pilates session στην «πλατεία» του Fashion City Outlet, όπου οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γυμναστούν και να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, υπό την καθοδήγηση της Αννίτας Χατζή, Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής MSc και Fitness & Pilates Instructor MSc.

Ακολούθησε, στις 16 Ιουνίου, το πρώτο running session, με τις συμμετέχουσες να μοιράζονται μια εμπειρία κίνησης και σύνδεσης, επιβεβαιώνοντας ότι το “28 Days Mommy Challenge” έχει ήδη εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή wellbeing κοινότητα.

Ραντεβού ξανά στο Fashion City Outlet

Η δράση επιστρέφει στο Fashion City Outlet την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 19:30, με ένα ακόμη open-air Pilates session στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου, προσφέροντας στις μαμάδες μια εμπειρία άσκησης και ευεξίας σε ένα χαλαρό και φιλόξενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του challenge συνεχίζεται με:

Τρίτη 23 Ιουνίου – Pilates Session | Fashion City Outlet

– Pilates Session | Fashion City Outlet Τρίτη 30 Ιουνίου – Running Session

– Running Session Τρίτη 7 Ιουλίου – Closing Pilates Session & λήξη challenge | Fashion City Outlet

Παράλληλα, το Instagram channel των Wander Mamas συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά wellness tips, mini ασκήσεις, συμβουλές διατροφής και περιεχόμενο έμπνευσης για τις συμμετέχουσες.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες με επίκεντρο την ευεξία, τη σύνδεση και την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικό community.

Γιατί οι πιο όμορφες συνήθειες χτίζονται μαζί — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr