“Women’s Matters – Γυναικεία Ζητήματα” στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Την έκθεση «Women’s Μatters» φιλοξενεί από αύριο, Σάββατο, 14 Μαρτίου, οπότε και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, μια έκθεση-«μαρτυρία» για τη γυναίκα. Τριάντα τρεις Ελληνίδες εικαστικοί, από διαφορετικούς τόπους, εποχές και γενιές, συμπράττουν σε μια εικαστική, ανθρωπολογική αφήγηση γύρω από τον κοινωνικό ρόλο και τη θέση της γυναίκας.

«Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, ως κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, βρίσκεται σε διαρκή και γόνιμο διάλογο με τις κοινωνικές ανάγκες. Δίνει χώρο και χρόνο στους σύγχρονους προβληματισμούς, προσεγγίζει και προβάλλει θέματα που αναμοχλεύουν τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις.

Θερμές ευχαριστίες στις δημιουργούς, αλλά και όλους τους συντελεστές της έκθεσης για την πολύτιμη και βαρύτιμη “κατάθεσή” τους, καθώς και για τον ιδιότυπο “διάλογο” ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, με τις πολύμορφες και πολύτροπες εικαστικές τους αναπαραστάσεις», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου.

Στη διάρθρωση της έκθεσης, αλλά και την πολυμορφία των εικαστικών παρεμβάσεων αναφέρθηκε η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, κ.Άννυ Αρχιμανδρίτου. «Η έκθεση συγκεντρώνει έργα 33 καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές και πορείες. Μέσα από τη ζωγραφική, το σχέδιο, τη γλυπτική, τις εγκαταστάσεις, τη φωτογραφία και το βίντεο, αναδεικνύεται η ανάγκη για μια κοινωνία ισότητας και σεβασμού». τόνισε.

Για εκπλήρωση του διαχρονικού χρέους προς τις γυναίκες καλλιτέχνιδες έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Πινακοθήκης, κ.Χρήστος Παπανικολάου. «Στο παρελθόν, η γυναικεία παρουσία στα εικαστικά ήταν περιορισμένη, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των γυναικών στην καλλιτεχνική παραγωγή. Παρότι υπήρχε αξιόλογο δυναμικό, δεν αποδιδόταν η ανάλογη αξία και προβολή», είπε, μεταξύ άλλων.

Γυναικοκτονίες, σιγή της γυναικείας φωνής, οι κατασκευασμένοι ρόλοι της γυναίκας, φύση, γέννα, ανακύκλωση είναι μερικά από τα ζητήματα που πραγματεύονται τα έργα που παρουσιάζονται, σύμφωνα με την επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικό Τέχνης, κ.Μπία Παπαδοπούλου. Η ίδια ευχαρίστησε τις δημιουργούς για τη συμμετοχή τους, καθώς η έκθεση έχει εμπλουτιστεί και με νέα έργα, σε σχέση με την πρώτη της παρουσίαση, το 2024, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, ενώ αναφέρθηκε και στις τρεις πρωτοπόρους Ελληνίδες ζωγράφους, την Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα, τη Θάλεια Φλωρά-Καραβία και τη Σοφία Λασκαρίδου, που λειτουργούν ως ο ιστορικός “καμβάς” για τη διαχρονική και χρονική σύνδεση των έργων.

Παρούσα και εκ των καλλιτεχνών, η κ.Τζένη Μπαμπαλή, η οποία μίλησε και για τον ακτιβιστικό χαρακτήρα των έργων. «Η Τέχνη δεν είναι μοναχικό μονοπάτι, αλλά συμπαρασύρει σε συμμετοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Στην “Women’s Matters” συμμετέχουν οι δημιουργοί: ‘Αρτεμις Αλκαλάη|Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα|Αννίτα Αργυροηλιοπούλου|Ρία Δάμα|Κατερίνα Διακομή|Ελένη Εξάρχου|Μαίρη Ζυγούρη|Ντέμη Κάια|Θάλεια Φλωρά-Καραβία| Κατερίνα Κατσιφαράκη|Γεωργία Λαλέ | Σοφία Λασκαρίδου|Δέσποινα Μεϊμάρογλου|Κατερίνα Μερτζάνη|Χριστίνα Μήτρεντσε|Τζένη Μπαμπαλή|Λίνα Μπέμπη|Αιμιλία Μπουρίτη|Ανίτα Ξάνθου| Λήδα Παπακωνσταντίνου|Νίνα Παπακωνσταντίνου|Μαργαρίτα Πέτροβα|Μακρίνα Προύσαλη|Ελίζα Σόρογκα|Φανή Σοφολόγη | Άσπα Στασινοπούλου| Σλομποντάνκα Στούπαρ|Ελένη Τζιρτζιλάκη|Κλεοπάτρα Τσαλή|Ρένα Τσιτώτα| Έφη Φουρίκη|Μαρία-Ανδρομάχη Χατζηνικολάου|Θάλεια Χιώτη

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 6 το απόγευμα, ενώ μεθαύριο, Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026, στις 12.30 μ.μ., η επιμελήτρια, κ.Μπία Παπαδοπούλου θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ξενάγηση.

Διάρκεια Έκθεσης: 21 Φεβρουαρίου – 24 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 10:00-14:00 & 18:00 –21:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Τηλ. 2410616266