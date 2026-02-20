Workshop της 5ης ΥΠΕ για την ποιότητα φροντίδας των ασθενών

Στις 20 Φεβρουαρίου 2026, στη Λάρισα, το Γραφείο Αθηνών του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, διοργάνωσε workshop στο πλαίσιο του προγράμματος 3PH.

Το πρόγραμμα 3PH αφορά στην προσπάθεια της Ελλάδας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας της ΠΦΥ, μέσω λήψης αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν, επαγγελματίες υγείας όλων των δομών της Π.Φ.Υ. της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωποι συλλόγων, Δήμου και Περιφέρειας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία μέσω των παρουσιάσεων, συζητήσεων και ενεργούς συμμετοχής, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με σκοπό την ενίσχυση της ΠΦΥ μέσω κοινών στόχων και προτεραιοτήτων.

Στον χαιρετισμό του ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης ανέφερε ότι, «σας καλωσορίζω θερμά στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Το σημερινό εργαστήριο αποτελεί σημαντικό βήμα διαλόγου και συνεργασίας για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.