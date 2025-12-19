“Xάρισε Χαρά”, μια ουσιαστική δράση προσφοράς στη Λάρισα

Ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας, φέτος στις γιορτές ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια απλή αλλά ουσιαστική δράση προσφοράς, με τίτλο «Χάρισε Χαρά».

Στο πλαίσιο της δράσης, όμορφα σχεδιασμένες καρτούλες δωρεάς, θα διανεμηθούν σε καταστήματα της Λάρισας – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Οι καταναλωτές, μαζί με τις αγορές τους, θα λαμβάνουν την συμβολική «δωροκάρτα», η οποία τους δίνει τη δυνατότητα —εφόσον το επιθυμούν— να σκανάρουν έναν QR code και να πραγματοποιήσουν άμεσα μια δωρεά, στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο διακοπές, στολίδια και φωτάκια. Είναι, και πάντα θα είναι, μια περίοδος που μας φέρνει πιο κοντά στην έννοια της προσφοράς. Μια υπενθύμιση ότι η χαρά δεν εξαντλείται όταν μοιράζεται — αντίθετα, πολλαπλασιάζεται. Και καθώς αυτές τις ημέρες συνηθίζουμε να προσφέρουμε δώρα σε φίλους και συγγενείς, η δράση «Χάρισε Χαρά» έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι το δώρο μπορεί να μετατραπεί σε πράξη αλληλεγγύης. Και η αξία ενός τέτοιου δώρου είναι ανεκτίμητη.

Οι κάρτες δωρεάς θα βρίσκονται στα καταστήματα τις επόμενες ημέρες, ενώ όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, μπορούν να απευθύνονται στον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας (2410 613 112) καθώς και στον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας (2410 532 330).