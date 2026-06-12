Xειροπέδες σε δύο νεαρούς που παρέλαβαν δέμα με πάνω από ένα κιλό κάνναβη

Συνελήφθησαν, χθες (11-06-2026) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, δύο ημεδαποί (26χρονος & 29χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης «ελεγχόμενης παράδοσης», μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, χθες το μεσημέρι, οι προαναφερόμενοι μετέβησαν σε θυρίδα εταιρίας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στη Λάρισα, παραλαμβάνοντας δέμα, με προέλευση από τη Θεσσαλονίκη.

Το δέμα περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1.080- γραμμαρίων και ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βάρους -102- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, από την κατοχή των ανωτέρω κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθως, διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -444,6- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, βάρους -13,9- γραμμαρίων,

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά &

το χρηματικό ποσό των -8.660- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.