Xειροπέδες σε ζευγάρι στη Λάρισα – Βρέθηκαν στην κατοχή τους κοκαΐνη, πιστόλι και μαχαίρι

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα για ναρκωτικά και όπλα, ενώ κατασχέθηκαν 76,1 γραμμάρια κοκαΐνης, χρήματα και πιστόλι.

Δύο αλλοδαποί, ένας 42χρονος και μία 40χρονη, συνελήφθησαν χθες, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές για τα ίδια αδικήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί νομότυπη έρευνα σε οικία.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη σε σκόνη, συνολικού βάρους 76,1 γραμμαρίων.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μία ζυγαριά, ένα πιστόλι που εμφανίζεται ως κρότου-αερίου και φέρει ενδείξεις τροποποίησης, μαζί με γεμιστήρα, ένα μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.