Xειροπέδες σε 23χρονο για κλοπή μοτοσικλέτας από τον Βόλο

Συνελήφθη, χθες τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, 23χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και κλοπή τροχοφόρου.

Ειδικότερα, ο δράστης εντοπίστηκε σε σημείο της πόλης να ωθεί χειροκίνητα δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία, όπως εξακριβώθηκε, είχε αφαιρεθεί την 23/24-03-2026 από την περιοχή του Βόλου.

Το όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του, ενώ στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης.