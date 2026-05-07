Xειροπέδες σε 44χρονο στον Τύρναβο για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου

Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 44χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του επιβαίνοντος στο έτερο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και τις υλικές ζημιές και των δύο οχημάτων, αποχωρώντας από το σημείο και μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του (γνωστοποίηση στοιχείων κ.λπ.), ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη.