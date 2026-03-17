Xειροπέδες σε 47χρονο για κατοχή κάνναβης και κοκαΐνης

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 47χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον ανωτέρω, σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή καθώς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -97,5- γραμμαρίων,

-1- συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -4,4- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές, εκ των οποίων η μία με υπολείμματα κοκαΐνης &

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.