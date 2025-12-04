Xριστουγεννιάτικο παζάρι από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

Σε μια εποχή που όλοι έχουμε ανάγκη από περισσότερη ζεστασιά και ανθρωπιά, το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας μας υπενθυμίζει την ουσία των γιορτών: τη χαρά του να προσφέρουμε.

Από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου, στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου, στην Πατρόκλου 8, θα σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και μεράκι.

Από τις 09:00 έως τις 21:00, μπορείτε να ανακαλύψετε γούρια, κεριά, στεφάνια, ευχετήριες κάρτες και πολλά ακόμη είδη, όλα αποτέλεσμα δημιουργικότητας φίλων, εθελοντών, εκπαιδευτών και των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ Ι.

Το παζάρι δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για όμορφα δώρα είναι ένας ζεστός χώρος συνάντησης, ανταλλαγής ευχών και στήριξης του έργου του Συλλόγου, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

“Σας περιμένουμε να μοιραστούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων και να κάνουμε μαζί τις γιορτές πιο φωτεινές για όλους”.

Διεύθυνση: Πατρόκλου 8, Λάρισα

Ημερομηνίες: 8 – 14 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 21:00 καθημεριν