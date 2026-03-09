Xωρίς θανατηφόρο τροχαίο τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλία – 394 συλλήψεις

Κανένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλία σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων κανένα θανατηφόρο τροχαίο, 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα και 10 ελαφρά τροχαία ατυχήματα

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 21 παθόντες, εκ των οποίων κανένας νεκρός, 4 βαριά τραυματίες και 17 ελαφρά τραυματίες.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Φεβρουάριο 2026 πραγματοποιήθηκαν 37.411 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 7.130 παραβάσεις, εκ των οποίων 1.330 για υπερβολική ταχύτητα.

Επίσης κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν 394 συλλήψεις.