Yπαίθριες εθελοντικές αιμοδοσίες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, αλλά και την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει των θερινών μηνών, κατά τους οποίους παρατηρείται κάθε χρόνο αυξημένη ανάγκη για αίμα και παράγωγά του, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διοργανώνει υπαίθριες εθελοντικές αιμοδοσίες στο κέντρο της πόλης, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια πράξη ζωής και αλληλεγγύης.

Συμμετέχουν ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Εθελοντών Ερυθρού Σταυρού Λάρισας. Χορηγός της δράσης είναι Larisa is Lava, GELISSIMO.

Η Αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν:

• Από 8 έως 11 Ιουνίου, στην Πλατεία Ταχυδρομείου,09:00 -13:00.

• Στις 12 Ιουνίου Κεντρική Πλατεία BLOOD FEST 2026, 9:00-13:00 και 17:00-19:00

• Συνεχίζουμε 13 και 14 Ιουνίου, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, από τις 10:00 έως τις 14:00.