Yπερβάσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές της Λάρισας

Συνεχίζονται οι υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση, σε περιοχές της Λάρισας, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις.

Αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

07/01/26 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 59,00 μg/m3 και στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 51,60 μg/m3. Στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν υπήρχαν υπερβάσεις. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 17,65 μg/m3 έως 143,83 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 21,43 μg/m3 έως 100,55 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων).

Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών για τις επόμενες ημέρες και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στις περιοχές των σταθμών του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον έχουμε υπέρβαση του μέσου ημερήσιου, ορίου των 50 μg/m3.