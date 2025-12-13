Yπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του δρόμου στην Καλλιπεύκη

Στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα από 30.11.2022 έως 01.12.2022 καθώς και τον Μάρτιο 2023 στο Δήμο Τεμπών», προϋπολογισμού 222.380,00 € με Φ.Π.Α.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ”, επισφραγίζοντας την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερα σημαντικού για την Καλλιπεύκη.

Ο συγκεκριμένος δημοτικός δρόμος είχε υποστεί σοβαρές διαβρώσεις από τη θεομηνία «Άριελ», δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση κατοίκων και επαγγελματιών. Με την υλοποίηση του έργου, αποκαθίσταται η οδική ασφάλεια και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση προς τις ιδιοκτησίες.

Το έργο περιλαμβάνει:

· Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του δρόμου

· Κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

· Προμήθεια υλικών κατηγοριών Ε2–Ε3 και Ε4

· Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,10 m

· Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία του δρόμου

Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σταύρος Γκούμας, ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραναστάσης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιπεύκης κ. Απόστολος Οικονόμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, ανέφερε:

«Η Καλλιπεύκη ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν έντονα από τα ακραία φαινόμενα. Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να επαναφέρουμε την κανονικότητα στην περιοχή.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές του Δήμου και να ενισχύουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων, ιδιαίτερα σε ορεινούς οικισμούς που αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια προβλήματα. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας, δίπλα στους δημότες μας.»