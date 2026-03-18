Uncategorized

Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Μαρία Φασιανή

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Λάρισας η Μαρία Φασιανή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Ηλίας Φασιάνης

Τα παιδιά: Ιωάννης – Χρύσα Φασιάνη, Ευστάθιος – Ράνια Φασιάνη, Θεοδώρα – Δημήτριος Ντεγκούδης

Τα εγγόνια: Ηλίας – Ευαγγελία, Βάιος – Ευαγγελία, Μαρία–Ιωάννα – Βάιος, Κωνσταντίνος – Μεταξένια, Ηλίας, Μαρία, Ερμιόνη

Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος Γκαρσίδης, Γιαννούλα Κακατάτσιου, Δημήτριος – Ελένη Φασιάνη

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 12.30 μ. μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου