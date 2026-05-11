Αφιέρωμα στην Γενοκτονία των Ποντίων, στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική δράση αφιερωμένη στη Γενοκτονία των Ποντίων, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της 19ης Μαΐου, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου Νούλα Ελένης και πρωτοβουλίας της φιλολόγου Νταβαρούκα Ελένης, ενώ την τεχνική υποστήριξη είχαν οι καθηγητές Υψηλός Κωνσταντίνος και Γιουρούκης Αργύρης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο, το οποίο παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου, σχετικά με την Ιστορία και τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους για αυτό το ιστορικό γεγονός.

Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μαθήτριες του ΕΠΑΛ Τυρνάβου παρουσίασαν ποντιακούς χορούς, τιμώντας την παράδοση και τη μνήμη των προγόνων. Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ποντιακός Σύλλογος Τυρνάβου και Βοτανοχωρίου, με την υπεύθυνη του εφηβικού χορευτικού τμήματος Άννα Κωνσταντινίδου και τον Ραφαήλ Παπαδόπουλο, ο οποίος συνόδευσε μουσικά με τη λύρα και το τραγούδι.

Οι μαθητές που συμμετείχαν, χόρεψαν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και τραγούδησαν ποντιακά τραγούδια με τη συνοδεία της λύρας, δημιουργώντας μια ζωντανή και αυθεντική ατμόσφαιρα. Στο τέλος της εκδήλωσης, μαθητές και καθηγητές έγιναν ένα, χορεύοντας και τραγουδώντας όλοι μαζί, σε μια συμβολική στιγμή ενότητας και συλλογικής μνήμης.

Στη χορευτική ομάδα συμμετείχαν από το ΕΠΑΛ Τυρνάβου οι μαθήτριες Γκαράτσα Βασιλική, Καρακάνου Μυρσίνη, Μινασίδη Βιολέτα, Ντόκου Αικατερίνη, Σελεμεντίδη Τατιάνα και Σεϊζή – Μπανάκα Μαρία κι από τον Ποντιακό Σύλλογο Τυρνάβου και Βοτανοχωρίου οι: Δουμενικιώτη Ανθή, Καραλίβανου Νικολέτα, Κατραλίβανου Σταματία, Κωνσταντινίδη Χρύσα, Λάμαρης Ευθύμης, Ματρακούλα Άννα – Μαρία, Σαλτσίδη Δέσποινα, Σελεμεντζίδου Αννέτα, Σελεμεντζίδης Κωνσταντίνος και Χαρακοπούλου Χριστίνα.