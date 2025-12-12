Γιορτινό χρώμα στην πόλη με την φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου

Μαζί ξανά” στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων|||302097|

Την εξαιρετική ταινία, “Μαζί ξανά” θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι σινεφίλ τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προβολών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Ένα περίπλοκο ρομάντζο, μια σύντομη συνάντηση δυο παλιών εραστών που ξαναβρίσκονται κατά τύχη μετά από χρόνια και πιάνουν το νήμα της σχέσης τους από το σημείο που κόπηκε. Μία ταινία άκρως ρομαντική, ευαίσθητη και αφοπλιστικά αληθινή

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τόσο τη Δευτέρα 17, όσο και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια την ταινία: Σε επαγγελματική και ψυχολογική κρίση, ο Ματιέ, ένας διάσημος κινηματογραφικός ηθοποιός, καταφεύγει σε ένα πολυτελές κέντρο χαλάρωσης μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης. Εκεί θα συναντήσει την Αλίς, έναν παλιό του έρωτα, τα σημάδια του οποίου είναι πολύ βαθιά και για τους δυο τους.

Σκηνοθεσία: Στεφάν Μπριζέ

Πρωταγωνιστούν: Σαρίφ Αντουρά, Γκιγιόμ Κανέ, Άλμπα Ρορβάκερ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Μια εκδήλωση αφιέρωμα για τους εκτελεσθέντες από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δομενίκου στο πλαίσιο της 82ης επετείου του Ολοκαυτώματος Δομενίκου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Ελασσόνας και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Erasmus+» με τίτλο “Η μνήμη που μένει – La memoria che resta” που υλοποιεί ο Σύλλογος Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δομενίκου και στο οποίο συμμετέχουν το Λύκειο Δομενίκου, το Λύκειο Classiko Cagnazzi της Ιταλικής πόλης Αλταμούρα, το Ευρωπαϊκό Λύκειο της Γερμανικής πόλης Καρλσρούη και ο Σύλλογος ¨Campo 65¨ της περιοχής του Μπάρι που ασχολείται με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων που δημιούργησαν και διατηρούσαν οι Ιταλοί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναγνωστούν ποιήματα, θα ακουστούν τραγούδια, θα γίνει ανάγνωση του διηγήματος «Άχαρο πουλί» αλλά θα γίνει και προβολή των σημαντικότερων αποσπασμάτων από τα 4 ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργηθεί για το Ολοκαύτωμα Δομενίκου.

Με συναισθήματα στοργής και μια ζεστή αγκαλιά, το Τμήμα Αθλητισμού της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, συμμετέχει στην προσπάθεια του οργανισμού «Make-A-Wish», για την εκπλήρωση των ευχών των παιδιών που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες.

Η πρωτοβουλία αυτή, βασίζεται στην πίστη ότι κάθε μικρή ή μεγάλη συνεισφορά μπορεί να φέρει απίστευτη χαρά και ελπίδα σε αυτά τα παιδιά, που τόσο το χρειάζονται.

Το Τμήμα Αθλητισμού, τα στελέχη, οι γυμναστές μέσω των προγραμμάτων τους «Άθληση και Γυναίκα» και Ακαδημιών & Σχολών εκμάθησης αθλημάτων και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας τη βοήθειά τους με στόχο την πραγματοποίηση αυτής της πολύτιμης ευχής

Η αρχή αυτής της όμορφης προσπάθειας έγινε σήμερα, στο Δημαρχείο, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Αθανάσιο Μαμάκο, ο οποίος πήρε τα πρώτα αστέρια από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Άθλησης, κ. Ηρακλή Γερογιώκα, και τα στελέχη του Τμήματος Αθλητισμού, κ. Χριστίνα Μητρούλα και κ.Έλενα Ζήλου. Με αυτή την πράξη, ξεκίνησε μια αλυσίδα αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που έχουν ανάγκη από μια μικρή στιγμή χαράς και ελπίδας.

Τα αστέρια παραδόθηκαν από την εθελόντρια του «Make-A-Wish», κ. Πόπη Ρεβήσιου, στους εκπροσώπους του Τμήματος Αθλητισμού με την παρουσία και των γυμναστριών κ.κ. Σταυρούλα Λαδοπούλου, Εύη Ευαγγέλου και Ελένη Θεοδώρου.

«Παίρνοντας ένα αστέρι, εκπληρώνεις μια ευχή»: Με κάθε συμβολή μας, μικρή ή μεγάλη, ενισχύουμε αυτή την αξιόλογη προσπάθεια και φέρνουμε χαρά σε παιδιά που έχουν ανάγκη από μια όμορφη στιγμή και λίγη ελπίδα. Κάθε συμμετοχή, κάθε βοήθεια, είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Με τη βοήθεια όλων μας, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τους προσφέρουμε την ευκαιρία να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί ο αθλητισμός είναι και η δύναμη να στηρίζουμε τους άλλους, να κάνουμε τη διαφορά και να μοιραζόμαστε το πιο σημαντικό: την ανθρωπιά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων στο τηλ. 2410 235260 και με τους καθηγητές των προγραμμάτων.

