Uncategorized

Εφημερίδα Κόσμος 10-3-2026

Διαβαστε σήμερα:


Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Λαμβάνει μέτρα

κατά της ακρίβειας 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σύσκεψη για τα μέτρα που ενδεχομένως να απαιτηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της Κρίσης στη Μέση Ανατολή σε οικονομικό επίπεδο και ιδιαίτερα για πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας, έλαβε χώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό μέτρο που εξετάζεται για τον περιορισμό της ακρίβειας, είναι το πλαφόν κέρδους σε όλη την αγορά, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει και μία σειρά από επιδόματα, κυρίως για τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σε νέα φάση οι εργασίες

για τον Εσωτερικό Δακτύλιο

ΜΟΔ ΒΟΛΟΥ 

Στις 17 Μαρτίου η απόφαση

για τον μητροκτόνο της Λάρισας

ΤΕΜΠΗ

Νέα διαμάχη για τα

βίντεο του δυστυχήματος