Εφημερίδα Κόσμος 10-7-2026

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ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΜΠΟ
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Ομαλά και χωρίς τα προβλήματα και την όξυνση του περσινού καλοκαιριού, κυλά φέτος η αρδευτική περίοδος στο θεσσαλικό κάμπο, όπως ανέφερε μιλώντας στο Τhessalia TV ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ και καθηγητής Υδραυλικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Δέρκας.
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