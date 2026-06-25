Εφημερίδα Κόσμος 26-6-2026

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ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΆ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

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και ανατροπές στις βάσεις

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Aνακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων —με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη Φυσική— και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10.

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