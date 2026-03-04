Εφημερίδα Κόσμος 5-3-2026

ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015” στον Τύρναβο|||44199|
Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο “ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015”, με θέμα «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου 2015.
Συνδιοργανωτές τπυ συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότήτα Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας και η Δήμοτική Βιβλιοθήκή Τυρνάβου.
Πρόγραμμα
Τοπρόγραμμα του συνεδρίου όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015
17.00-17.30 Προσέλευση– Εγγραφές
17.30-18.00
Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των διοργανωτών
Κήρυξη της έναρξης του Συνεδρίου από τον Δήμαρχο Τυρνάβου
18.00-18.15
Θεατρικό Δρώμενο
(απόσπασμα από την Βαβυλωνία του Δ. Βυζάντιου).
Μαθητές του Λυκείου Αμπελώνα με την υποστήριξή των καθηγητών Μανόλη Μπαντραλέξη, Τασούλας Στεργίου και Ερμίνας Μαγαλιού
Προεδρείο:
Γιώργος Ανδρουλάκης – Μαρία Παπαδοπούλου
18.15-19.00
Προσκεκλημένος ομιλητής
Διερευνώντας τις αφηγήσεις και τη θέση τους στην κριτική γλωσσική εκπαίδευσή.
Αργύρης Αρχάκης, Αναπλήρωτής Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Πατρών
19.00-19.15
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών του 2011 για τη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσή και Γραμματισμός.
Άννα Φτερνιάτη, Ιωάννα Μανωλοπούλου
19.15-19.30
Διερεύνήσή των ορθογραφικών στάσεων στήν πρωτοβάθμια εκπαίδευσή: αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας.
Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος
19.30-19.45
Διδασκαλία λεξιλογίου στο Δήμοτικό υπό το πρίσμα τής Γνωσιακής Γλωσσολογίας.
Παρασκευή Θώμου
19.45-20.00
Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικός γραμματισμός των ΜΜΕ: μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητές/τριες Α′ Δημοτικού.
Κατερίνα Μαρωνίτη, Κυριακή Αμαραντίδου, Αναστασία Γ. Στάμου,
20.00-20.15 Συζήτηση
Προεδρείο:
Κωνσταντίνος Κουλιός – Ασημάκης Μπούτλας
20.15-21.00
Προσκεκλημένος ομιλητής
Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων (ή περίπτωσή των μετοχών).
Αθανάσιος Νάκας, Καθήγήτής ΕΚΠΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (πρωί)
Προεδρείο: Ασπασία Χατζηδάκη – Ελένη Γκανά
09.30-09.45
Πολυγλωσσία και Γλωσσική Ιδιοποίηση: Εφαρμογή τής Ολοκληρωμένης Διδακτικής Προσέγγισής στήν Εκμάθήσή τής Γαλλικής ως Ξένής
Ευαγγελία Μουσούρη, Μαγδαληνή Κουκούλη
09.45-10.00
Η χρήσή τής εναλλαγής κωδίκων στήν τάξή των Αγγλικών ως ξένής γλώσσας: χρήσιμο εργαλείο ή εμπόδιο; Αποτελέσματα μιας έρευνας με ενδο-παρατήρήσή και συνεντεύξεις.
Σταυρούλα Αποστολακοπούλου
10.00-10.15
Τα ονόματα που δήλώνουν χρώμα: Διδακτική εφαρμογή Κατερίνα Αλεξανδρή
10.15-10.30
Η γλωσσική διατήρήσή σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής των Τρικάλων.
Μαρία Λίτσα
10.30-10.45 Συζήτηση
10.45 – 11.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς
Προεδρείο:
Αθανάσιος Νάκας – Ιουλία Κανδήλα
11.15-11.30
Τα προγράμματα σπουδών τής νεοελλήνικής γλώσσας του 2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή: κριτική επισκόπήσή, λειτουργικότήτα, αξιοποίήσή.
Μιχάλης Αθανάσιος
11.30-11.45
Διδακτική προσέγγισή στο πλαίσιο τής παιδαγωγικής των γραμματισμών:
Η αξιοποίήσή τής κρήτικής διαλέκτου στήν 1ή&2ή ενότήτα τής Γλώσσας του Γυμνασίου.
Αγγελική Καψάσκη, Κωνσταντίνος Σιπητάνος
11.45-12.00
Ανάλυσή και κριτική του Α.Π.Σ. τής Νεοελλήνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο.
Στύλα Δέσποινα
12.00-12.15
Η διδασκαλία τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας και ή αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότήτας : ο λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1976 έως το 2012.
Ελευθερία Παπαμανώλη
12.15-12.30 Συζήτηση
Προεδρείο:
Αργύρης Αρχάκης – Αναστάσιος Μάτος
12.30-12.45
Η γλωσσική μεσολάβήσή σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας τής ελλήνικής ως
δεύτερής γλώσσας σε ενήλικους/-ες μετανάστες/-ριες.
Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Σοφία Τσιώλη
12.45-13.00
Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τή διδασκαλία τής ελλήνικής σε μετανάστες/στριες: Η ταυτότήτα ως πολυτροπικό βίωμα και συμμετοχής στή διδασκαλία.
Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά Ελένη, Παπαδοπούλου Μαρία, Κίτσιου Ρούλα, Παντελούκα Ηρώ–Μαρία, Σκουρμαλλά Αργυρώ
13.00-13.15
Ειδικοί εκπαιδευτικοί για τους δίγλωσσους μαθήτές: από τήν αφάνεια και τήν απαξίωσή στή δράσή και στή συνεργασία.
Ασπασία Χατζηδάκη
13.15-13.30
H διδασκαλία των ελλήνικών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα.
Κατερίνα Γιαννούλη
13.30-13.45 Συζήτήσή
13.45 – 16.30
Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ό δ ι ά λ ε ι μ μ α
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Σ ά β β α τ ο 7 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 ( α π ό γ ε υ μ α )
Προεδρείο:
Γεωργία Ανδρέου – Κατερίνα Κοθρά
16.30-16.45
Η ανάπτυξή του λεξιλογίου σε δίγλωσσους μαθήτές: ο ρόλος του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος.
Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή , Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Μαρία Καλτσά, Χριστίνα Μαλιγκούδη
16.45-17.00
Η εκμάθήσή τής ελλήνικής και τής αγγλικής γλώσσας από δίγλωσσο μαθήτή με μήτρική γλώσσα διαφορετική από τήν ελλήνική: Μία μελέτή περίπτωσής σε ένα δήμοτικό σχολείο του Βόλου.
Μαρία-Ειρήνη Μαλλιαρού
17.00-17.15
Συστήματική και ταυτόχρονή εκμάθήσή δύο ξένων γλωσσών από την πρώιμή παιδική ήλικία: στάσεις και αντιλήψεις των γονέων σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
Ελένη Παπαροϊδάμη
17.15-17.30
Κατάκτήσή Τρίτής Γλώσσας – Μια πειραματική μελέτή τής Παραμέτρου του Κενού Υποκείμενου.
Σταματία Μιχαλοπούλου
17.30-17.45 Συζήτήσή
17.45-18.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Σ ά β β α τ ο 7 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 π α ρ ά λ λ η λ α ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α
18.15-19.15
1ο εργαστήριο
Νέο (;) Πρόγραμμα Γλωσσικής Διδασκαλίας για τήν Α’ Λυκείου: εμπειρίες εφαρμογής.
Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Δυτ. Μακεδονίας
Ελένη Σωτηρίου, Φιλόλογος
2ο εργαστήριο
Πολυτροπικά κείμενα στήν εκπαίδευσή: θεωρήτικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας.
Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια, Σοφία Γκόρια, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας
20:00-21:30
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Βραδιά Κλασσικής Μουσικής
(με έργα Bach, Beethoven, Chopin).
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Κ υ ρ ι α κ ή 8 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5
Προεδρείο:
Κωνσταντίνος Οικονόμου – Δέσποινα Καλπακίδου
09.30-09.45
Η «άλλή» μου χώρα μέσα από τα παραμύθια τής: ή ανάπτυξή της Ελλήνικής γλώσσας και τής πολιτισμικής επίγνωσής σε δίγλωσσα νήπια.
Ισαάκ Παπαδόπουλος, Eλένη Γρίβα
09.45-10.00
Το συναισθήματικό φίλτρο επίδρασής του Krashen και ή χρήσή του κουκλοθεάτρου ως παράγοντες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στή διδασκαλία τής Ελλήνικής Γλώσσας ως Δεύτερής ή ως Ξένής σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσής τής Στοκχόλμής.
Μάγδα Βίτσου
10.00-10.15
«Ταξιδεύω στον κόσμο μέσα από παραμύθια»: Μια πειραματική εφαρμογή καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τής πολυπολιτισμικής ευαισθήτοποίήσής των νήπίων.
Ισαία Λαζαρίδου
10.15-10.30
Τα παραμύθια ως μέσο βελτίωσής τής τέχνής τής προφορικής αφήγήσής των μαθήτών των πρώτων τάξεων του Δήμοτικού Σχολείου.
Ελένη Μπλιούμη, Ζήσης Ζίκος, Κωνσταντίνος Πενέκελης, Ελένη Ραρρά, Ελένη Αγαπίδου , Αθανάσιος Μαλέτσκος
10.30-10.45 Συζήτήσή
10.45-11.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς
Προεδρείο: Ράνια Βερέμη – Ερμίνα Μαγαλιού
11.15-11.30
Η διακειμενικότήτα στο σχεδιασμό των πολυτροπικών κειμένων των μαθήτών του Δήμοτικού Σχολείου.
Θεοφάνης Ζάγουρας, Μαριάννα Κονδύλη
11.30-11.45
Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τήν ενσωμάτωσή του οπτικού γραμματισμού στή διδασκαλία τής γλώσσας.
Κατερίνα Χριστοδούλου
11.45-12.00 Συζήτήσή
12.00-12.30 Λ ή ξ η – Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς
