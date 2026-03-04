Uncategorized

Εφημερίδα Κόσμος 5-3-2026

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Συναγερμός πριν το Πάσχα 
ΚΑΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. 

Αν και η εικόνα της νόσου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, οι ειδικοί φοβούνται και ανησυχούν ότι ένα νέο κύμα ενδέχεται να επηρεάσει τις εκτροφές της Ελλάδας κατά την εορταστική περίοδο. 

TEMΠΗ

Εισαγγελικό “μπλόκο” για εκταφές

σε εργαστήρια του εξωτερικού 

ΜΟΔ ΛΑΡΙΣΑΣ

Καταδίκη Βολιώτη για

υλικό παιδικής πορνογραφίας 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Περιφέρεια επενδύει 2,6 εκατ.

ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του 