Εφημερίδα Κόσμος 7-7-2026

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Πολύ χαμηλή

η στάθμη του Πηνειού

ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ανησυχητικά χαμηλή είναι η στάθμη του Πηνειού ποταμού ο οποίος διασχίζει τον θεσσαλικό κάμπο. Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της χώρας, ο οποίος εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος δημιουργώντας ένα εκτεταμένο Δέλτα.

Ωστόσο, σε κάποια σημεία του ο Πηνειός μοιάζει να έχει μετατραπεί σήμερα σε… ποταμάκι.

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