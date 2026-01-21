Η Μάνη ως κομματική νοικοκυρά

Αιρετούς και μη, κατάφερε να συγκεντρώσει το Σάββατο σε κομματική εκδήλωση η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων Μάνη Γιαννιοτάκη, παρόντος του γραμματέα του κόμματος Κώστα Σκρέκα.

Η ίδια δεν απέφυγε ένα ακούσιο “φάουλ”, όταν προσκάλεσε στο βήμα τον …υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. «Υφυπουργός; Ξέρεις κάτι που δεν γνωρίζω Μάνη;», απάντησε γελώντας ο υπουργός.

Λιγότερο χαριτωμένη (στην ίδια εκδήλωση) ήταν η παραδοχή του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά, ο οποίος προέβλεψε ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές για τους θεσσαλούς της ΝΔ θα είναι πιο δύσκολες, διότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι πια δική μας».

Ουδείς έσπευσε να φέρει αντίρρηση …

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)