Κόσμημα το νέο γηροκομείο – θα αποκτήσει δυο νέες πτέρυγες και θα αναβαθμιστεί το υπάρχον κτίριο

Κάτι συμβαίνει αυτές τις μέρες στον Πλαταμώνα. Τριάντα νέοι από 6 διαφορετικές χώρες θα βρίσκονται από τις 21/11-29/11/2016 για να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή νέων ”Active for health”, πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των δράσεων του Erasmus+. Βασικός σκοπός του προγράμματος η προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, ενάντια στους ρυθμούς που επιτάσσει η καθημερινότητα και ο σύγχρονος τρόπος ζωής των μεγαλουπόλεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στα μέλη των κοινοτήτων τους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που αφορούν την ευεξία και την υγεία.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής νέων, το Σάββατο 26/6/2016 οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα δημιουργήσουν μια δράση flashmob στο κέντρο της Λάρισας, με την οποία θα προσπαθήσουν να τραβήξουν την προσοχή των παρευρισκόμενων. Στη συνέχεια, θα συζητήσουν με κατοίκους της πόλης το τι θεωρούν «σωστό» τρόπο ζωής και το τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή/και να αλλάξουν από την καθημερινότητά τους.

Στόχοι των συμμετεχόντων να προωθήσουν ένα περισσότερο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, με τη βοήθεια υπαίθριων ασκήσεων αλλά και εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός. Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα, κατέχει η ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά την αλλαγή προτύπου ζωής, το οποίο θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους ίδιους όσο και στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Ουσιαστικά,θα έχουν την ευκαιρία να δουν το υγιεινό τρόπο ζωής σε διάφορα επίπεδα, όπως τη σημασία της άθλησης, της σωστής διατροφής,της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων-της βιώσιμης παραγωγής αυτών, της σεξουαλικής υγείας αλλά και του χιούμορ, πάντα μέσα από τη διαφορετική οπτική των συμμετεχόντων. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με τις διαφορετικές πραγματικότητες των υπόλοιπων συμμετεχόντων, τις διαφορετικές συνήθειες των χωρών και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τις ορθές πολιτικές που μπορούν να υιοθετήσουν στην κοινότητα και στη χώρα τους.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεδρίασε σήμερα, 25-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων στον προσκεκλημένο ομιλητή, τους καθηγητές και τους φοιτητές μεταπτυχιακού σεμιναρίου στο Βόλο. Η ενέργεια αυτή πλήττει ευθέως τον πυρήνα της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος που βασίζεται στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου, επιχειρεί να τρομοκρατήσει την πανεπιστημιακή κοινότητα και εμπίπτει στις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Η Σύγκλητος ζητά από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την απομόνωση τέτοιων ακραίων, αντιδημοκρατικών και φασιστικού τύπου συμπεριφορών, που καταλύουν το άσυλο και τα ατομικά δικαιώματα των μελών της. Για τη διαφύλαξη της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιό μας, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Βόλου μήνυση κατ’ αγνώστων.

Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με την οποία καταλόγιζαν στη διοίκηση του Ιδρύματος, προχειρότητα και επικίνδυνες κινήσεις όσον αφορά την απογευματινή σίτιση, ο διοικητής Παναγιώτης Νάνος περνά στην αντεπίθεση και βάλλει κατά των συνδικαλιστών. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Με έκπληξη διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο απόψεις συνδικαλιστών του Νοσοκομείου, οι οποίοι κατηγορούν την διοίκηση για «προχειρότητα και επικίνδυνες κινήσεις» στο θέμα της σίτισης. Κάποιοι έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους μέσα από λεκτικές κορώνες, κατανοητό. Ορισμένοι προσπαθούν να κρύψουν την διοικητική τους ανεπάρκεια με χαρακτηρισμούς σε βάρος της διοίκησης και με ξύλινο συνδικαλιστικό λόγο. Κάνοντας κατάχρηση της συνδικαλιστικής ασυλίας, χρησιμοποιούν προκλητικούς χαρακτηρισμούς και διαστρεβλώνουν τα πραγματικά γεγονότα.

Τον πολίτη όμως τον ενδιαφέρει η Αλήθεια για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αυτή είναι:

1ον Η διοίκηση βρέθηκε μπροστά σε μια οδυνηρή πραγματικότητα, διότι είδε να τελειώνει 4 μήνες ενωρίτερα η σύμβαση σίτισης του Πανεπιστημιακού, κόστους 427.208 ευρώ, η οποία έληγε 15/4/2017 και σε κάθε περίπτωση με την λήξη του ποσού. Η διοίκηση όφειλε να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαντλήθηκε το ποσό και να προβεί σε σχετικούς ελέγχους. Επίσης οφείλει να εξασφαλίσει το φαγητό για τους ασθενείς εννοείται με αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί, μέχρι να δοθεί οριστική λύση. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ορισμένους συνδικαλιστές δεν αρέσει ο έλεγχος, αλλά έτσι πρέπει να γίνει και θα αποδοθούν ευθύνες, όπου αναλογούν, αυτή τη φορά δεν θα απαλλαγούν.

2ον Σε ότι αφορά τις ατομικές συμβάσεις, η διοίκηση του Νοσοκομείου δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι θα προχωρήσει σε αυτές, αφού όμως πρώτα λήξουν οι υποχρεώσεις στις συμβεβλημένες με το Νοσοκομείο ιδιωτικές εταιρίες. Αν η διοίκηση έκανε αυτό που οι συνδικαλιστές με επιπολαιότητα προτείνουν, θα καταργούσε μονομερώς συμβάσεις για τις οποίες αργότερα θα πλήρωνε ο ελληνικός λαός σε αποζημίωση και μάλιστα έντοκη, σύμφωνα με γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Νοσοκομείου. Αν η διοίκηση προχωρούσε βιαστικά σε ατομικές συμβάσεις, χωρίς να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό (λ.χ. τομέας καθαριότητας), θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία των δύο Νοσοκομείων.

Η διοίκηση ανέθεσε την σύνταξη μελετών για τα δύο Νοσοκομεία και αποφάσισε πρόσφατα (16η Συνεδρίαση της 22/11/2016) για τις ατομικές συμβάσεις, με πλήρη νομική και οικονομική κάλυψη για απασχολούμενους και για την ασφαλή λειτουργία των Νοσοκομείων.

3ον Η νέα διοίκηση έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι κοντά στους εργαζόμενους και των δύο Νοσοκομείων της Λάρισας, ακριβώς διότι και η ίδια προέρχεται από την ίδια τάξη. Ποτέ δεν αρνήθηκε συνάντηση με τα σωματεία, αντίθετα είναι πάντα το γραφείο ανοιχτό, απλά την τελευταία φορά ζήτησε να παρίσταται ολόκληρο το ΔΣ και όχι μόνο δύο μόλις μέλη που έρχονται κάθε φορά… και εννοείται ότι ακόμα περιμένει την συνάντηση.

Ο ίδιος ο διοικητής πήρε την πρωτοβουλία και θα δημιουργήσει εστιατόριο για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο, παρέχοντας φαγητό σε συμβολική τιμή. Για το σκοπό αυτό μάλιστα ζήτησε από το σωματείο εργαζομένων να κάνει σχετικό αίτημα, για να φανεί ότι είναι από κοινού η προσπάθεια, αλλά… ακόμα περιμένει απάντηση!

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Το τελευταίο που χρειάζονται τα Νοσοκομεία, είναι επαγγελματίες αντιπολιτευόμενοι».



Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κάνουν την Κυριακή στις 17:30 το απόγευμα οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ . H AEΛ στον πρώτο της αγώνα θα υποδεχτεί τον ΑΠΣ ΦΘΙΑ στο κλειστό του Αλκαζάρ, με στόχο να δείξει τον καλύτερό της εαυτό και να πάρει την πρώτη νίκη ψυχολογίας, που θα της δώσει την κατάλληλη ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στον πάγκο της ομάδας θα κάθεται ο πολύπειρος Δημήτρης Ιόβτσεβ ο όποιος έχει περάσει από τους πάγκους πολλών ομάδων ως πρώτος προπονητής με ανάλογες επιτυχίες, έχοντας παράλληλα πανελλήνιες διακρίσεις σε όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Οι μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν για τη φετινή χρόνια βασιστήκαν στην εμπειρία αλλά και στο ταλέντο και μαζί με τα κορίτσια που έρχονται από τις ακαδημίες βάζουν τις βάσεις για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.

Το ρόστερ: Ανδρεάδη Αντιγόνη, Βαλαή Σοφιάνα, Βελεσιώτη Ελίζα, Ιοβτσεβα Σιμώνα, Καμπουρογιάννη Σταυρούλα, Καραδήμου ‘Άννα-Μαρία, Κατσαρού Ελένη, Κολοβέτσιου Ευτυχία, Κοντογιάννη Βούλα, Κουμπαρά Μαρία, Λουκανίκα Αναστασία, Μπουφίκου Γραμματία, Μπρούτσου Μαρία, Παπαδημητρίου Ανθή, Στανίση Έλενα, Τεντολούρη Μαριάννα, Χατζάκου Βάια, Χατζή Βάσω, Χρυσοπούλου Ευαγγελία.

Υπογράφηκαν από την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες παρατείνεται – αναστέλλεται η καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα τους σε πληγείσες περιοχές. Για το νομό Λάρισας η απόφαση αφορά περιοχές των δήμων Φαρσάλων, Ελασσόνας, Τυρνάβου και Αγιάς. Αναλυτικά η απόφαση έχει ως ακολούθως:

1. Έως 30.12.2016 στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Φαρσάλων – Ναρθακίου – Πολυδάμαντα & Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις & καταιγίδες) στις 21 Μαΐου 2016.

2. Έως 30.12.2016 στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού – Ανάβρας – Σούρπης & Πτελεού του Δήμου Αλμυρού για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις & καταιγίδες) στις 21 Μαΐου 2016.

3. Έως 30.12.2016 στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Φαρκαδόνας – Οιχαλίας & Πελλιναίων του Δήμου Φαρκαδόνας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις & καταιγίδες) στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2016.

4. Έως 30.12.2016 στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαμά – Φύλλου και Σελλανών του Δήμου Παλαμά για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις & καταιγίδες) στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2016.

5. Έως 30.12.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Σοφάδων, Γεφυρίων, Πασχαλίτσας, Καππαδοκικού & Καρποχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, στις Τοπικές Κοινότητες Ασημοχωρίου, Γραμματικού, Λεονταρίου, Ν. Ικονίου, Κτιμένης της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, στις Τοπικές Κοινότητες Ματαράγκας, Κυψέλης & Ερμητσίου της Δημοτικής Ενότητας Άρνης, στις Τοπικές Κοινότητες Κέδρου, Θραψιμίου, Λουτροπηγής, Αηδονοχωρίου & Βαθυλάκου της Δημοτικής Ενότητας Μενελαΐδας και στην Τοπική Κοινότητας Ρεντίνας της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονη και διαρκή βροχόπτωση στις 20 και 21 Μαΐου 2016.

6. Έως 30.12.2016 στην Τοπική Κοινότητα Δολίχης, της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονη και διαρκή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση στις 5 Ιουνίου 2016.

7. Έως 30.12.2016 στον Δήμο Καλαμπάκας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμυρικά και κατολισθικά) στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016.

8. Έως 6.3.2017 στην Τοπική Κοινότητα Τσαριτσάνης, της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονη και διαρκή βροχόπτωση στις 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016.

9. Έως 8.3.2017 στην Τοπική Κοινότητα Ριζώματος της Δημοτικής Κοινότητας Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Τοπική Κοινότητα Διποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Φαλώρειας του Δήμου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων και στην Τοπική Κοινότητα Ρογγίων και Φοτάδων της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονες βροχοπτώσεις στις 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.

10. Έως 8.3.2017 στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Πιαλείων του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονες βροχοπτώσεις στις 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.

11. Έως 6.3.2017 στην Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας, στην Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας και στην Τοπική Κοινότητα Δελερίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονες βροχοπτώσεις στις 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 2016.

12. Έως 6.3.2017 στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης της Δημοτικής Ενότητας Σκήτης του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας και στην Τοπική Κοινότητα Καρύτσας της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από έντονες βροχοπτώσεις στις 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016.

13. Τέλος, στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου λόγω των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 25.8.2016, παρατείνονται οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της με αρ. πρωτ. 1135/16.9.2016 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών έως 16.3.2017.

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδόθηκαν βάσει σχετικών αποφάσεων του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) το οποίο κηρύσσει την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, την περιοχή και το χρονικό διάστημα.







Χωρίς σημαντική αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του, συνεχίζεται η νοσηλεία του 4χρονου αγοριού από τη Λάρισα που την Τρίτη υπέστη σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα, όταν το σπίτι του έπιασε φωτιά από κερί, καθώς δεν είχε ρεύμα.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού σε άσχημη κατάσταση.

Σε επικοινωνία που είχε σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τη διοίκηση του νοσοκομείου, επισημάνθηκε πως το 4χρονο παιδί βρίσκεται σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση. Επίσης τονίστηκε πως τα πρώτα 24ωρα είναι κρίσιμα, ώστε με ασφάλεια να καθοριστεί η πορεία της υγείας του.

