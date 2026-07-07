Λάρισα: Έστησαν ραδιοφωνικό στούντιο στην …ταράτσα και βγήκαν ζωντανά στον αέρα! (φωτο – βίντεο)

Μια από τις πιο ευρηματικές ραδιοφωνικές δράσεις του φετινού καλοκαιριού πραγματοποίησε ο 95.7 Larissa Deejay.

Με αφορμή το γεγονός ότι η φετινή ραδιοφωνική σεζόν πλησιάζει προς το τέλος της, ο μουσικός σταθμός επέλεξε να χαρίσει στους ακροατές του μια ξεχωριστή εμπειρία, πραγματοποιώντας μια πρωτότυπη live μετάδοση έξω από τα καθιερωμένα.

Οι παραγωγοί του σταθμού εξέπεμψαν ζωντανά από την ταράτσα όπου στεγάζεται ο σταθμός( Κύπρου 80 στην κεντρική πλατεία), χόρεψαν, διασκέδασαν και επικοινώνησαν με το κοινό μέσα από τα FM, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Η δυνατή μουσική και η καλοκαιρινή διάθεση μετέτρεψαν την ταράτσα σε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό σκηνικό, μεταφέροντας το κέφι σε όσους ήταν συντονισμένοι στον 95.7 Larissa Deejay.

Η πρωτοβουλία ξεχώρισε για τον ιδιαίτερα ευρηματικό χαρακτήρα της, αποδεικνύοντας ότι το ραδιόφωνο μπορεί να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους ακροατές του. Μια κίνηση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και έδωσε έναν ξεχωριστό, καλοκαιρινό «αέρα» στα ερτζιανά της Λάρισας.