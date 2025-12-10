Με εισαγγελική εντολή θα αποχωρήσουν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου

Και Μετά Χορέψαμε” στον θερινό |||185508|
Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας προβάλει από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως το Σάββατο 26 Ιουνίου στις 22:00 τη δραματική ταινία “Και Μετά Χορέψαμε” στον θερινό κινηματογράφο “Μπαρμπής Βοζαλής” στον Μύλο του Παππά.
Τρίτη μεγάλου μήκους ταινία για τον γεωργιανής καταγωγής και γεννημένο στη Σουηδία Λεβάν Ακίν, η οποία ήταν και η πρόταση της Σουηδίας για τα
ξενόγλωσσα Όσκαρ, είναι ένα δράμα που ενισχύεται κυρίως από την υπέροχα ρευστή κινηματογράφηση της Λισάμπι Φριντέλ και τη γοητευτική παρουσία του χορευτή και ηθοποιού Λεβάν Γκελμπακιανί.
Ένας νεαρός χορευτής θα ρισκάρει την πολυπόθητη θέση του στην Εθνική Ομάδα Χορού της Γεωργίας, όταν γνωρίσει τον ελκυστικό και επίσης χορευτή Ιρακλί, ο οποίος θα του ξυπνήσει πρωτόγνωρα συναισθήματα, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τη συντηρητική κοινωνία της χώρας τους.
Πρόκειται για μια ταινία που θα μας ταξιδέψει μέχρι την Γεωργία για να μας διηγηθεί μια όμορφη ιστορία ενηλικίωσης και αγάπης. Μια ειλικρινή και τρυφερή ιστορία.
Γεωργιανή ταινία, σκηνοθεσία Λεβάν Ακίν, με τους: Λεβάν Γκεμπαλχιάνι,
Μπάχι Λαβισβίλι, Άνα Γιαβακισβίλι
Γενική είσοδος 4 ευρώ
Με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Δήμου Κιλελέρ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Νίκαιας σύσκεψη – ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από το Δήμο σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων σκυλιών.
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ανέφερε τα παρακάτω:
«Στο πλαίσιο της νόμιμης αντιμετώπισης του ζητήματος των αδέσποτων σκυλιών που έχει δημιουργηθεί στις περισσότερες κοινότητες του Δήμου προβήκαμε σε στοχευμένες ενέργειες αντιμετώπισής του. Αρχικά συνάψαμε δύο συμβάσεις.
Η πρώτη με κτηνίατρο ο οποίος πραγματοποιεί τις στειρώσεις των αδέσποτων ζώων και παρέχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα απαιτείται και η δεύτερη με εταιρεία περισυλλογής – μεταφοράς τους.
Από τη στιγμή που θα γίνει από τον κτηνίατρο η στείρωση το σκυλί θα μεταφερθεί από την εταιρεία σε χώρο «προσωρινής φιλοξενίας, φροντίδας και
περίθαλψης» των αδέσποτων που μας έχει παραχωρηθεί από το δήμαρχο Τρικκαίων.
Μετά την πάροδο χρόνου οι ειδικοί του χώρου περίθαλψης, αφού αποφανθούν ότι τα σκυλιά μπορούν να επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον, τα επαναφέρουν στο Δήμο Κιλελέρ, όχι απαραίτητα στο σημείο περισυλλογής. Κι αυτό για να επιτευχθεί το «σπάσιμο της αγέλης» που είχε δημιουργηθεί πριν την περισυλλογή.
Να σημειωθεί επίσης ότι συστάθηκε πενταμελής επιτροπή η οποία στελεχώνεται από την αντιδήμαρχο Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, τον συμβεβλημένο κτηνίατρο, από πιστοποιημένο εκπαιδευτή σκύλων και από δύο άτομα φιλοζωικών οργανώσεων.
Οποιαδήποτε ενέργεια αφορά στο θέμα των αδέσποτων λαμβάνεται ύστερα από συνεδρίαση και απόφαση της πενταμελούς επιτροπής.
Στόχος της συνάντησης είναι, εκτός των άλλων, να πιστοποιηθεί το γεγονός ότι έχουμε στο πλευρό μας τους ανθρώπους εκείνους που είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα των αδέσποτων.
Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά τους και για το ότι στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να προσεγγίσει και, χωρίς να ταλαιπωρήσει τα αδέσποτα, να τα περισυνελλέξει και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να τα επανεντάξει στο φυσικό τους περιβάλλον».
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση, εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων, διαβεβαίωσαν το δήμαρχο ότι θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια της δημοτικής αρχής που αποβλέπει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων με όρους ζωοφιλίας.
Παρέμβαση στην συνάντηση έκανε και ο αντιδήμαρχος ΔΕ Νίκαιας – Κραννώνα Αχιλλέας Χατζούλης ο οποίος ανάδειξε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επικεντρώθηκε δε στην ανάγκη διαρκούς συνεργασίας του Δήμου και των φιλοζωικών οργανώσεων.
Επικεντρώθηκε δε στην ανάγκη διαρκούς συνεργασίας του Δήμου και των φιλοζωικών οργανώσεων.

Συμμετείχαν στην ενημέρωση και οι τοπικοί σύμβουλοι της κοινότητας Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης, Αχιλλέας Τσαντίλης και Κώστας Σολωμός.
Αστατος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Έτσι, κυρίως το Σαββατοκύριακο, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις.
Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κανόνα στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν πρόσκαιρα τμήματα του νομού Αττικής.
Επισημαίνεται ότι τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε παράκτιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τα φαινόμενα θα επιμείνουν.
Την Κυριακή θα επικρατήσουν ανάλογες καιρικές συνθήκες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται στις ίδιες περιοχές με το Σάββατο, ενώ τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στη βόρεια χώρα.
meteo.gr
