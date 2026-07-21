Νεκρή γυναίκα σε υπό κατασκευή τμήμα του Ε65 στην Καλαμπάκα – Βρέθηκε πεσμένη με κακώσεις αρκετά μέτρα απο το ΙΧ της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση της 76χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας στο υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνης.

Πρόκειται για την Ευθυμία Κωλέτη, χήρα του γνωστού Τρικαλινού νομικού Αθανάσιου Κωλέτη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, γύρω στις 5 το απόγευμα και πιθανότατα υπό την επίδραση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή, φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό της και εισήλθε στο κλειστό, υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Εκτιμάται ότι όταν αντιλήφθηκε το λάθος της, ακινητοποίησε το αυτοκίνητό της στην άκρη του δρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Γρεβενά προς Καλαμπάκα, και επιχείρησε να απομακρυνθεί πεζή, αναζητώντας πιθανότατα έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο.

Η 76χρονη φέρεται να διένυσε απόσταση περίπου 200 έως 300 μέτρων, πριν καταρρεύσει. Εντοπίστηκε νεκρή, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα τραύματα να προκλήθηκαν από πτώση στο πρανές του δρόμου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για αύριο και αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

trikalaenimerosi.gr