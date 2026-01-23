Πέθανε ο Παναγιώτης Μπάτσικας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στη Μελιβοία Αγιάς, θα κηδευτεί ο Παναγιώτης Μπάτσικας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών την Τετάρτη 21/1.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στη 1:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας.
Εκ της οικογένειάς του καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη – Γεώργιος Γκινούδης
Η ΑΝΙΨΙΑ: Αριάνα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ.: Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 12:30μμ και ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Δουβώρη.
choraagia.gr