Πέθανε ο Παναγιώτης Μπάτσικας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στη Μελιβοία Αγιάς, θα κηδευτεί ο Παναγιώτης Μπάτσικας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών την Τετάρτη 21/1.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στη 1:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας.

Εκ της οικογένειάς του καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνο­δεύσουν την εκφορά του.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αικατερίνη – Γεώργιος Γκινούδης

Η ΑΝΙΨΙΑ: Αριάνα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 12:30μμ και ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Δουβώρη.

