Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό

Την επόμενη Τετάρτη 5/7 στις 9.15΄το βράδυ θα προβληθεί στον κήπο του Νηπιαγωγείου Νίκαιας η ταινία Tesis” (1996) του Ισπανού Αλεχάντρο Αμεναμπάρ. Παίζουν : Άνα Τόρεντ, Φέλε Μαρτίνεθ

Η Άνχελα είναι φοιτήτρια στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Μαδρίτης. Στην έρευνά της για να συγκεντρώσει υλικό για τη διπλωματική της – “Tesis” (από όπου και ο τίτλος της ταινίας) με θέμα τη βία στο σινεμά, συνεργάζεται με τον Τσέμα, ένα συμφοιτητή της, ο οποίος διατηρεί μία συλλογή από ταινίες βίας και πορνογραφίας. Αργότερα η Άνχελα θα βρει νεκρό τον καθηγητή της σε μια αίθουσα προβολής και θα κλέψει την ταινία που αυτός παρακολουθούσε. Καθώς βλέπει την ταινία με τον Τσέμα, ανακαλύπτει ότι πρόκειται για ένα “snuff film” με πρωταγωνίστρια μια φοιτήτρια, που είχε δεσμό με τον συμφοιτητή τους Μπόσκο. Αναζητώντας την προέλευση της κασέτας, η Άνχελα και ο Τσέμα, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν επικίνδυνο κύκλο μυστηρίου και αίματος.

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ είναι από αυτές τις περιπτώσεις που παρατηρείς το σινεμά εν τη γενέσει του. Με ένα μπάτζετ που μετά βίας έφτανε τα 700 ευρώ και σε ηλικία 23 ετών κατάφερε να δημιουργήσει κάτι τόσο δυνατό και παθιασμένο ως statement που δε θα πρέπει να κάνει καθόλου εντύπωση που έφτασε να κατακτά το βραβείο Γκόγια για Καλύτερη Ταινία. Πρόκειται για ένα χαοτικό κλειστοφοβικό θρίλερ που είναι γυρισμένο ως ταινία τρόμου και αποτελεί ουσιαστικά μια «θέση» του Αμεναμπάρ πάνω στο ίδιο το σινεμά. Πολύ πιο έξυπνο από γενιές θρίλερ που ακολούθησαν, παραμένει ουσιώδες μέχρι σήμερα.

Η προβολή είναι δωρεάν και γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και την Πρεσβεία της Ισπανίας.

