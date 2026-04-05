Eφημερίδα Κόσμος 6-4-2026

Γυάλινη Σφαίρα" στο ΟΥΗΛ

Το Εργαστήρι Θεατρικής Παιδείας και Θεατρικού Παιχνιδιού Δήμητρας Τσουκαρέλα, ετοίμασε μια ωραία έκπληξη, αυτή τη φορά απευθυνόμενη στους μεγάλους θεατές.

Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Γυάλινη Σφαίρα”, η οποία θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο του ΟΥΗΛ, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Το σύγχρονο έργο – performance γεμάτο συγκίνηση και χιούμορ,αφορά στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα.

“Παρά το γεγονός, ότι ο κόσμος μας μαστίζεται από καθημερινές απογοητεύσεις, η ζωή συνεχίζει να κυριαρχεί γύρω μας γιατί είναι ζωή, είναι χάρη. Ας αναζητήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τη χαμένη Άνοιξη μέσα στις καρδιές μας και ας σταθούμε ως μιας σιωπής φως στο παραπέτασμα του φόβου. Ας υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στις κενές ουτοπίες και ας χαιρετίσουμε γι’ ακόμη μια φορά τη ζωή μ’ ένα ζεστό χαμόγελο”.

Η “Γυάλινη Σφαίρα” είναι ένα έργο δομημένο με μοντέρνα εκφραστικά μέσα όπως: λόγος, κίνηση, βίντεο προβολή, ζωντανή μουσική επένδυση – τραγούδι, φωτισμός και ηχητικά εφέ.

Σ’ αυτό το είδος θεάτρου σβήνουν ομαλά τα σύνορα ηθοποιού και θεατή. Η σχέση τους είναι ένας αδιάκοπος αγώνας βαθιάς σκέψης.

Συντελεστές του έργου:

Σενάριο-σκηνοθετική επιμέλεια: Δήμητρα Τσουκαρέλα-Παιδαγωγός Θεάτρου, Σκηνοθέτιδα Επεξεργασία κειμένου:Γεωργία Λουλούδη-δασκάλα

Παίρνουν μέρος: Τριανταφύλλου Εύα-ηθοποιός, Στραγάλη Κατερίνα-θεατρολόγος, Λουλούδη Γεωργία-δασκάλα, Τσιβούλη Θεοδώρα-νηπιαγωγός, Παπαπούλιου Λετίσια-καθηγήτρια Γαλλικών, Ιωάννου Κυριακή-γυμνάστρια, Τsoukarelas Margarita-σολίστ λυρικού τραγουδιού,ηθοποιός, Λέντζα Λίλα,-μαθήτρια Λυκείου, Ακριβούλης Δημήτρης-μουσικός,ηθοποιός, Τσουκαρέλας Σπύρος-μουσικός καθώς και η Θεατρική Ομάδα παιδιών του Εργαστηρίου “Φαντασιοτρέχαλοι”

Κιθάρα:Φωτίου Δημήτρης-μουσικός,ηθοποιός Σαξόφωνο,φλογέρα:Ακριβούλης Δημήτρης-μουσικός,ηθοποιός Τραγούδι:Τσουκαρέλας Σπύρος-μουσικός Τραγούδι:Tsoukarelas Margarita-σολίστ λυρικού τραγουδιού,ηθοποιός στη Γερμανία Παντομιμα: Παναγιωτης Ζαχαροπουλος

Χορογραφική επιμέλεια:Μπαλατσού Λαμπρινή-χορογράφος Ηχογράφηση:Lala Land Studios Την παράσταση στηρίζουν: PRIMA-Delicatessen,ΕΞΑΝΤΑΣ-φροντιστηριακά μαθήματα,Οπτικά Μαγρίζος,AROMAS artesenales.

Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και είναι αφιερωμένη στη διεκδίκηση της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

