Έρευνα: Πώς τα κινητά τηλέφωνα σχετίζονται με την παχυσαρκία και ψυχικά προβλήματα στα παιδιά

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatrics, αποκαλύπτει ότι η πρώιμη κατοχή smartphone από παιδιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ψυχικών προβλημάτων και παχυσαρκίας. Η μελέτη, η οποία ανέλυσε δεδομένα από πάνω από 10.000 εφήβους στις ΗΠΑ, βρήκε ότι παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω που κατείχαν smartphone είχαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και ανεπαρκούς ύπνου σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν τέτοιες συσκευές.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν αποφασίζουν να δώσουν στα παιδιά τους ένα smartphone, καθώς η κατοχή του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των παιδιών, αν και μπορεί επίσης να προσφέρει κοινωνικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Στο μέλλον, η έρευνα θα διερευνήσει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης smartphone στα παιδιά, ειδικά για εκείνα που απέκτησαν τη συσκευή πριν από την ηλικία των 10 ετών.

Στην εποχή που τα smartphones έχουν γίνει προέκταση των χεριών μας, βασικό μέσο για την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μας αλλά και αναγκαίες συσκευές για την εργασία μας, ο μέσος όρος ηλικίας από την οποία ξεκινά η χρήση τους ολοένα και μειώνεται.

Βλέπουμε πολύ συχνά πια παιδιά Δημοτικού με κινητά στα χέρια, να αλληλεπιδρούν μέσα από τα social media ή να απασχολούνται ψυχαγωγικά με smartphones και να αποξενώνονται, να χάνουν το νόημα της παιδικής τους ηλικίας. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση smartphones στα παιδιά.

Τι έδειξε η μελέτη

Μια νέα μελέτη που τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, διαπίστωσε ότι η κατοχή smartphone, κατά την πρώιμη εφηβεία, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ψυχικών προβλημάτων και παχυσαρκίας. Όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, η μελέτη εντόπισε υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και ανεπαρκούς ύπνου μεταξύ των παιδιών ηλικίας 12 ετών και κάτω που κατείχαν smartphone, σε σύγκριση με άλλα παιδιά που δεν είχαν τέτοιες συσκευές.

Ερευνητές του Παιδικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφεια, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και του Πανεπιστημίου Κολούμπια κατέληξαν σε αυτά τα συμπεράσματα μετά από ανάλυση δεδομένων από περισσότερους από 10.000 εφήβους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες που συμμετείχαν στη Μελέτη για την Γνωστική Ανάπτυξη του Εγκεφάλου των Εφήβων (ABCD) μεταξύ 2018 και 2020.

Η μελέτη αυτή περιγράφεται ως η μεγαλύτερη μακροχρόνια μελέτη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την υγεία των παιδιών στις ΗΠΑ και τα αποτελέσματά της είναι ανησυχητικά.

«Δεν εξετάσαμε καν πώς χρησιμοποιούσαν τα smartphones»

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 63,6% των συμμετεχόντων στη μελέτη ABCD κατείχε smartphone και η μέση ηλικία στην οποία το απέκτησαν ήταν τα 11 έτη.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μικρότερα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα μεγαλύτερα να υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου ή παχυσαρκία λόγω της κατοχής smartphone, με τα αποτελέσματα για την υγεία να είναι χειρότερα όσο μειωνόταν η ηλικία κατά την οποία τα παιδιά απέκτησαν το πρώτο τους smartphone.

«Δεν εξετάσαμε καν τι έκαναν τα παιδιά με το τηλέφωνο», δήλωσε στο CBS News ο Ran Barzilay, κύριος συγγραφέας της μελέτης και Παιδοψυχίατρος στο Κέντρο Πρόληψης, Παρέμβασης και Έρευνας για την Αυτοκτονία Νέων στο Παιδικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια.

«Βασικά, θέσαμε ένα απλό ερώτημα: έχει ο απλός παράγοντας της κατοχής smartphone σε αυτή την ηλικιακή ομάδα κάποια σχέση με τα αποτελέσματα για την υγεία;»

Ψυχική υγεία και smartphones

Η μελέτη της Pediatrics συνέκρινε επίσης παιδιά που είχαν αποκτήσει smartphone μέχρι την ηλικία των 12 ετών με παιδιά που δεν είχαν και διαπίστωσε ότι ένα χρόνο αργότερα, τα παιδιά χωρίς smartphone είχαν καλύτερη ψυχική υγεία από αυτά που διέθεταν.

«Λάβαμε υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να είχαν άλλες τεχνολογικές συσκευές, όπως tablet ή iPad, αλλά αυτό δεν άλλαξε τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Barzilay σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «The Daily Report» του CBS News.

Ο Barzilay ανέφερε επίσης ότι τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι γονείς πρέπει να θεωρούν τα smartphone «σημαντικό παράγοντα για την υγεία των εφήβων» και να προσεγγίζουν με προσοχή και σύνεση την απόφαση να δώσουν στα παιδιά τους ένα τηλέφωνο.

Σημείωσε ότι τα smartphone «μπορούν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο» στη ζωή των εφήβων, ενισχύοντας τις κοινωνικές τους σχέσεις και βοηθώντας τους να μάθουν, προσθέτοντας ότι ορισμένες οικογένειες θεωρούν τα smartphone απαραίτητα για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Στο μέλλον, ο Barzilay είπε ότι οι ερευνητές πίσω από τη μελέτη ελπίζουν να διερευνήσουν ποιες πτυχές της χρήσης και της ιδιοκτησίας smartphone συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των νέων.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να μελετήσουν νεότερα παιδιά, τα οποία απέκτησαν smartphone πριν από την ηλικία των 10 ετών, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις της χρήσης smartphone και ποιοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από αυτήν.

Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός εμπειρογνωμόνων έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυξημένο χρόνο που περνούν τα παιδιά και οι έφηβοι μπροστά στην οθόνη και τις επιπτώσεις που αυτό έχει.