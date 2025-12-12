Αγωνία με τον Δανό δότη σπέρματος – Τι αποκαλύπτει καθηγητής για τον κίνδυνο καρκίνου

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς ένας Δανός δότης σπέρματος αποδείχθηκε φορέας γονιδιακής μετάλλαξης που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, επηρεάζοντας παιδιά που γεννήθηκαν από το γενετικό του υλικό. Στην Ελλάδα, 11 οικογένειες ανησυχούν καθώς τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από τον συγκεκριμένο δότη, με μερικά ήδη διαγνωσμένα με τη μετάλλαξη.

Το γενετικό υλικό του δότη χρησιμοποιήθηκε σε κέντρα γονιμοποίησης για 17 χρόνια, επηρεάζοντας περίπου 200 παιδιά. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η μετάλλαξη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου έως και 90%, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία, με τα κορίτσια να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.

Ο καθηγητής Αντώνης Καττάμης τονίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδικών καρκίνων οφείλεται σε γονιδιακές προδιαθέσεις, με 700 γονίδια να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.