«ΑΙ πρόσωπο»: Ασθενείς επιθυμούν να μοιάζουν με τις τέλειες ψηφιακές εκδοχές τους

Οι πλαστικοί χειρουργοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη ραγδαία εξάπλωση του λεγόμενου «προσώπου AI» (AI face), καθώς ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός πελατών φτάνει στα ιατρεία τους έχοντας στα χέρια ουτοπικές, ψηφιακά κατασκευασμένες εικόνες για το πώς θέλουν να γίνουν.

Η Δρ Νόρα Νιούτζεντ, αισθητική χειρουργός από το Τάνμπριτζ Γουέλς, το έχει ζήσει αυτό από πρώτο χέρι. Άνθρωποι έρχονται στο γραφείο της κρατώντας φωτογραφίες του εαυτού τους, οι οποίες έχουν «ωραιοποιηθεί» από κάποια τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας τη λανθασμένη προσδοκία ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι εφικτά μέσω ενός χειρουργείου. Η ίδια, όντας και πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS), αναφέρει ότι πολλοί συνάδελφοί της αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά. «Το μόνο που μπορώ να προβλέψω είναι ότι το φαινόμενο θα ενταθεί, δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας», δηλώνει.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν chatbots τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσουν το ιδανικό τους πρόσωπο, εμφανίζονται στους χειρουργούς με απαιτήσεις για αψεγάδιαστο δέρμα, έντονα σμιλευμένα ζυγωματικά, απόλυτα συμμετρικές και λεπτές μύτες και μια σχεδόν τέλεια συμμετρία. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν υπερβολικό χρόνο, είναι απλησίαστα οικονομικά και, σε πολλές περιπτώσεις, σωματικά αδύνατο να επιτευχθούν.

Ενώ το AI μπορεί να ελέγξει και να τροποποιήσει κάθε μεμονωμένο πίξελ (pixel), «η χειρουργική σίγουρα δεν λειτουργεί σε αυτό το μικροσκοπικό, λεπτομερές επίπεδο», εξηγεί ο Δρ Άλεξ Καρίδης, χειρουργός με έδρα το δυτικό Λονδίνο. Για πολλούς πελάτες, ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες διαμορφώνονται πολύ πριν συναντήσουν κάποιον γιατρό. Ο Καρίδης και η Νιούτζεντ περιγράφουν πόσο αποτελεσματικές είναι ψυχολογικά αυτές οι εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης στο να ορίζουν τα αισθητικά ιδεώδη των ασθενών. Η Νιούτζεντ τονίζει: «Από τη στιγμή που βλέπεις μια εικόνα, αυτή αποτυπώνεται βαθιά μέσα σου».

Ο Καρίδης συμφωνεί, περιγράφοντας ότι οι εικόνες AI «χαράσσονται» στο μυαλό των ασθενών, και προσθέτει ότι οι συνάδελφοί του έχουν κατακλυστεί πρόσφατα από τέτοια περιστατικά.

Οι χειρουργοί θέλουν επίσης να ξεκαθαρίσουν ότι τα αποτελέσματα μιας αισθητικής επέμβασης κάθε άλλο παρά εγγυημένα είναι. «Ο ασθενής πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στο πώς επουλώνεται το σώμα, στο πώς γερνάει και στο τι μπορεί τελικά να γίνει», λέει η Νιούτζεντ. «Λέω στους ασθενείς μου εκ των προτέρων: Αυτά που μπορώ να κάνω στο χειρουργείο δεν είναι απεριόριστα. Κανείς μας δεν ελέγχει τα πάντα».

Για να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο, ο συντάκτης του άρθρου ζήτησε από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να του προτείνει αισθητικές επεμβάσεις και να δημιουργήσει εικόνες, τις οποίες στη συνέχεια έδειξε στον Δρ Καρίδη για να τις αξιολογήσει. Καθώς ζητούσε όλο και πιο δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του, το ίδιο το πρόγραμμα άρχισε τελικά να τον προειδοποιεί για το κατά πόσο είναι εφικτές οι επεμβάσεις που πρότεινε.

Οι χειρουργοί έχουν επίσης παρατηρήσει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά στην αισθητική του «προσώπου AI», με κυριότερο την υπερ-συμμετρία, κάτι που η AI δημιουργεί πανεύκολα, αλλά στην πραγματική ζωή είναι συχνά αδύνατο να αναπαραχθεί. Αν το ένα σου μάτι είναι μερικά χιλιοστά πιο ψηλά από το άλλο, η AI μπορεί να το διορθώσει σε δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τον Δρ Τζούλιαν ντε Σίλβα, αισθητικό χειρουργό στην Harley Street. Όμως, το να αναδιατάσσεις πίξελ στην οθόνη δεν έχει καμία σχέση με το να αναδιατάσσεις την ανθρώπινη ανατομία.

Ο Ντε Σίλβα πρόσθεσε ότι όταν η AI επεξεργάζεται τη φωτογραφία ενός πελάτη, συνήθως επιλέγει τα ευρέως αποδεκτά πρότυπα ομορφιάς: για τις γυναίκες, μια γραμμή πιγουνιού σε σχήμα V, έντονες καμπύλες στα ζυγωματικά και πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς. Για τους άνδρες, πιο φαρδιά σαγόνια, πιο χαμηλά φρύδια και πιο γεμάτα άνω βλέφαρα. Ωστόσο, ο Ντε Σίλβα ανησυχεί και για μια άλλη αυξανόμενη τάση: γιατρούς που μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελέσματα χειρουργείων που φαίνονται εντυπωσιακά πετυχημένα, αλλά τα οποία ο ίδιος υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι προϊόν επεξεργασίας AI.

Το πείραμα με το Chatbot

«Είπα στο chatbot ότι σκέφτομαι να κάνω πλαστική χειρουργική και του ζήτησα “μερικές βελτιώσεις” στη φωτογραφία μου. Του ζήτησα επίσης να μου εξηγήσει τις εικονικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε. Μου έκανε ρινοπλαστική και διαφραγματοπλαστική, “λεπταίνοντας την άκρη της μύτης και ισιώνοντας τη γέφυρα”».

«Αν κάποιος αποφάσιζε θεωρητικά να κάνει όλα όσα προτείνει, το κόστος θα ξεπερνούσε εύκολα τις 100.000 λίρες και πάλι μάλλον δεν θα έμοιαζε καθόλου με αυτό το αποτέλεσμα, για να μην αναφέρουμε ότι θα εκτίθετο σε σημαντικές παρενέργειες και σε μια μακρά περίοδο ανάρρωσης».

«Κάνε με να μοιάζω περισσότερο με “chad” (σ.σ. στερεότυπο του απόλυτα ελκυστικού, αρρενωπού άνδρα)», έδωσε στη συνέχεια εντολή ο δημοσιογράφος στο chatbot…

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει αναλυτικά τις απόψεις ειδικών πλαστικών χειρουργών σχετικά με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις προσδοκίες των ασθενών, διαχωρίζοντας τις ρεαλιστικές δυνατότητες της ιατρικής από τις ψηφιακές φαντασιώσεις των αλγορίθμων.

Πηγή: The Guardian